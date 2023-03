Le Honor 70 Lite débarque : un modèle allégé au prix très contenu

Honor renforce un peu plus son entrée de gamme avec un nouveau modèle : le Honor 70 Lite. Annoncé en Grande-Bretagne, l'appareil devrait arriver chez nous avec un tarif inférieur à 250 euros, un design classico-classique et une fiche technique allégée.

Sans réelle surprise, Honor a dévoilé une version plus abordable de son Honor 70 : l’Honor 70 Lite. Annoncé en Grande-Bretagne, l’appareil s’installe sur l’entrée de gamme du constructeur chinois avec une fiche technique modeste et un prix de départ contenu. Outre-Manche l’appareil sera en effet affiché à 199,99 livres, soit un peu moins de 230 euros.

S’il adopte bien ce placement tarifaire lors de son arrivée en France, ce nouvel Honor 70 Lite se logerait alors entre les Honor X7 et Honor X7a sur le catalogue de la marque. De quoi mailler encore un peu plus l’offre d’Honor à moins de 250 euros… même si la concurrence reste bien en place avec, par exemple, le très bon (mais légèrement daté) Redmi Note 10 Pro, ou le Realme 9 4G (plus abordable encore).

Honor 70 Lite… un smartphone allégé, mais honnête ?

Quoi qu’il en soit, l’Honor 70 Lite est un smartphone tout en équilibre. On y trouve un écran LCD HD (1600 par 720 pixels) de 6,5 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Au sommet de cette dalle IPS, un capteur selfie de 8 Mpx s’invite dans une encoche en « goutte d’eau », tandis que le verso de l’appareil est orné de trois capteurs photos : un module principal de 50 Mpx, un module Macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Source : Honor via GSMArena

Sous le capot cette fois, c’est un Qualcomm Snapdragon 480+ qui palpite, épaulé par 4 Go de RAM auxquels s’ajoutent 128 Go de stockage interne. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge en 22,5 W.

Pour le reste, GSMArena évoque la présence d’un capteur d’empreintes digitales installé sur le flanc droit, une prise jack, ainsi qu’une compatibilité Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Côté logiciel, le smartphone est animé par Android 12 et la surcouche constructeur Magic UI 6.1.

Le Honor 70 Lite se décline enfin en trois coloris : Titanium Silver, Ocean Blue et Midnight Black. On ignore pour l’instant la date de lancement de l’appareil en France.

