Votre smartphone est probablement plus durable que vous ne le pensiez

Une étude menée aux États-Unis dresse un bilan encourageant de l'état des smartphones âgés. On y découvre que dans la majorité des cas, les iPhone, comme les appareils Android, s'avèrent toujours parfaitement utilisables plusieurs années après leur commercialisation.

Nos vieux smartphones vieillissent-ils bien ? C’est la question que s’est posée le cabinet américain Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)… et la réponse est oui, du moins la plupart du temps. Dans une étude partagée cette semaine, l’organisme démontre que la majorité des smartphones, iPhone comme Android, restent en parfait état de fonctionnement plusieurs années après leur commercialisation, ce qui leur permet accessoirement de garder de la valeur.

Cette longévité n’est pas seulement due au support logiciel proposé par Apple et les principaux constructeurs Android (bien que ces derniers soient moins généreux sur ce point). D’après le cabinet CIRP, elle est surtout due à la bonne tenue des écrans et à la résistance des batteries : les deux pièces les plus importantes sur lequel le cabinet s’est concentré.

Des smartphones anciens… qui gardent de la valeur

On apprend ainsi que dans près de 6 cas sur 10, les écrans restent en parfait état et que les batteries tiennent encore une journée complète de charge. Un constat qui tend néanmoins à pencher en faveur des smartphones Android, dont les batteries résisteraient un peu mieux à l’épreuve du temps.

Dans le détail, seulement 6 % des écrans d’iPhone « anciens » concernés par l’enquête étaient inutilisables. Un peu plus de 9 appareils sur 10 disposaient donc toujours d’un écran en parfait état, rayé, mais utilisable, ou endommagé, mais utilisable.

Dans le cas de la batterie, 60 % des utilisateurs sondés ont indiqué que leur ancien iPhone était toujours en mesure d’offrir une journée d’autonomie, tandis que 15 % ont expliqué qu’il ne tenait au contraire plus que quelques heures sur batterie seulement.

Le CIRP dresse un bilan équivalent pour les smartphones Android, du moins pour ce qui est de l’écran. Comme évoqué plus haut, les batteries d’appareils Android semblent en effet mieux résister au vieillissement : seulement 7 % des utilisateurs concernés ont déclaré que la batterie de leur ancien modèle Android ne tenait plus que quelques heures… soit 8 % de moins que pour les iPhone.

On notera toutefois que l’enquête du CIRP semble principalement s’appuyer sur les déclarations (non vérifiées) des utilisateurs sondés… et qu’elle ne précise pas vraiment l’âge exact des appareils en question, ce qui joue évidemment beaucoup sur les résultats annoncés. Elle nous donne néanmoins une idée générale de la résistance des smartphones Android et des iPhone sur le long terme. Des informations plutôt rares et donc précieuses.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).