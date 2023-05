Les nouveaux Poco F5 et Poco F5 Pro sont là : quelles différences pour ces flagship-killers ?

Avec ses nouveaux Poco F5 et F5 Pro, Poco entend bien secouer une fois de plus le petit monde des flagship-killers. Intéressons-nous donc aux subtiles différences qui distinguent le prometteur Poco F5 de son grand frère, le puissant Poco F5 Pro.

En quelques années seulement, Poco est parvenu à se faire un nom sur le marché des smartphones. Sa recette est simple et redoutable : proposer les smartphones les plus puissants et endurants possibles à des prix défiant toute concurrence. Une recette que le constructeur a appliquée une nouvelle fois avec ses deux appareils de nouvelle génération. Arrivent ainsi les Poco F5 et Poco F5 Pro. Bien que ces deux téléphones aient des noms très similaires, ils embarquent pourtant différents composants pour répondre à des usages multiples.

Véritables flagship killers, les Poco F5 et Poco F5 Pro ont l’avantage d’afficher un prix bien en deçà de ceux des smartphones ultra premium. Le Poco F5 est officiellement lancé à 429,90 euros (pour 8 +256 Go de mémoire) tandis que le Poco F5 Pro est proposé à 579,90 euros (là aussi pour 8 + 256 Go de mémoire). Cela dit, pour les premiers jours de commercialisation, des offres de lancement permettent encore de faire baisser les prix.

Ainsi, jusqu’au 16 mai prochain, le Poco F5 (version 12 + 256 Go) est vendu 429 euros au lieu de 479 euros, soit le même prix que la version de base. Une montre Poco Watch (d’une valeur de 89 euros) est également offerte. Le Poco F5 Pro, lui, va plus loin. Sa meilleure version, à savoir 12 + 512 Go de mémoire, est proposée à 599,90 euros contre 649,90 euros. Une remise de 50 euros permise par le code 512GO sur les sites de Poco et de Xiaomi. Une offre intéressante permettant d’obtenir un smartphone généreux en stockage pour un prix doux. Qui plus est, il est possible de bénéficier d’un bonus de reprise de son ancien smartphone allant jusqu’à 200 euros.

Des appareils aux designs uniques

Les Poco F5 et Poco F5 Pro partagent un point commun : leur taille de 6,67 pouces. Et les similitudes s’arrêtent là. Un simple coup d’œil aux modules photos permet déjà de différencier les deux appareils. Dans la lignée des smartphones très haut de gamme, le Poco F5 réduit la taille de son module dorsal. Ses trois capteurs photo se glissent ainsi dans de discrets cercles en haut à gauche de l’appareil.

De son côté, le Poco F5 Pro opte pour une disposition en rectangle, avec un module particulièrement fin et minimaliste. Un choix qui confère un cachet unique au Poco F5 Pro. Autre différence notable : le form factor. Le Poco F5 Pro assure une excellente prise en main grâce aux bords légèrement incurvés de son dos, ainsi que ses tranches et ses coins arrondis.

Le Poco F5 tranche, lui, avec l’esthétique de son grand frère. Ses arêtes et son dos sont plats, ce qui lui confère un aspect luxueux et montre que Poco n’a fait aucune concession au niveau du design pour adoucir le prix.

Ultime différence bien visible : les coloris. Le Poco F5 assume pleinement son statut de flagship killer avec pas moins de trois coloris inédits. S’il se décline en noir et en bleu, c’est la parure blanche qui lui permet de réellement se démarquer, notamment grâce à sa parure brillante qui n’est pas sans rappeler la glace. Le Poco F5 Pro, lui, se veut plus sobre. Sa coque blanche est unie, sans fioritures superflues, tandis que son châssis noir affiche fièrement deux bandes de carbone au dos, ce qui n’est pas sans rappeler le monde de la course automobile. Quel que soit le coloris choisi, le Poco F5 Pro conviendra parfaitement à celles et ceux qui veulent avant tout un smartphone discret.

Écran et photo : grandes différences et petites similitudes

Les Poco F5 et Poco F5 Pro sont deux appareils de même taille avec leur écran de 6,67 pouces. Pourtant, Poco les a équipés de deux écrans bien différents. Pour aller titiller les smartphones vendus plus de 1 000 euros, le Poco F5 Pro se pare d’un superbe écran AMOLED WQHD+, soit de la 2K, pour flatter la rétine de l’utilisateur. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz, sa bonne luminosité et ses contrastes infinis permettent aux amateurs de contenu en streaming de ne manquer aucun détail.

Pour conserver un bon équilibre en qualité et prix, le Poco F5, lui, s’appuie sur une dalle AMOLED FHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’image est soignée, quel que soit l’usage (streaming, navigation, etc.).

Les nouveaux smartphones Poco se rejoignent sur la configuration photo. Les Poco F5 et F5 Pro embarquent ainsi :

une caméra principale de 64 mégapixels avec stabilisation d’image optique (OIS) ;

une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

une caméra macro de 2 mégapixels.

Une telle configuration permet de conserver un prix abordable, tout en assurant une bonne polyvalence photo.

Aucune concession sur la puissance

La nouvelle génération de smartphones Poco se distingue surtout au niveau du hardware. Si les Poco F5 et Poco F5 Pro s’appuient sur des fiches techniques très solides, ces dernières ont été pensées pour répondre à des besoins bien différents.

Le Poco F5 Pro sierra parfaitement aux utilisateurs en quête d’un smartphone puissant, et qui le reste même au bout de 2 – 3 ans. Il mise donc sur 12 Go de RAM et un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 pour réussir sa mission. Il peut faire tourner toutes les applications et les jeux sans le moindre ralentissement tandis que le multitâche ne lui pose évidemment aucun problème. Mieux, en bon flagship killer, le Poco F5 Pro s’est inspiré des smartphones très haut de gamme pour sa mémoire interne. Son énorme capacité de stockage qui peut monter jusqu’à 512 Go (la version de base est à 256 Go), l’assurance de conserver films, photos de famille, séries et autres grosses applications pendant longtemps. Une caractéristique plutôt rare dans cette tranche tarifaire.

Avec son prix plus réduit, le Poco F5 n’est pas en reste par rapport à son grand frère. Il est le premier smartphone du marché à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 7+ Gen 2. Ce processeur milieu de gamme procure une gestion énergétique et une puissance CPU presque identiques au Snapdragon 8+ Gen 1, avec quelques concessions faites sur le GPU. On se retrouve donc avec un SoC qui gère efficacement le multitâche, les applications et la majorité des jeux mobiles. Le tout, de manière fluide grâce à 8 Go de RAM. Une belle prouesse pour un smartphone vendu moins de 500 euros.

Côté endurance, Poco n’a fait aucune concession. Le constructeur a équipé son Poco F5 Pro d’une batterie de 5 160 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 67 W (le chargeur est fourni dans la boîte). La garantie d’une autonomie étendue et surtout d’une recharge complète en moins d’une heure. Au quotidien, cela signifie que l’on peut utiliser le Poco F5 Pro sans devoir penser constamment à le recharger.

Côté Poco F5, la batterie est tout aussi généreuse. Avec ses 5 000 mAh, il possède aussi une très bonne endurance. Il profite lui aussi de la charge Turbo filaire de 67 W (le chargeur est là aussi fourni dans la boîte du téléphone) et peut donc récupérer son autonomie très rapidement.

Des offres de lancement généreuses

Avec sa nouvelle génération de téléphones, Poco livre deux appareils à première vue similaires et bien distincts. D’un côté, le Poco F5 Pro assume pleinement son rôle de flagship killer et s’appuie sur une fiche technique qui tiendra la route dans le temps. De l’autre, le Poco F5 se destine avant tout aux utilisateurs en quête d’un smartphone puissant, bien équilibré et polyvalent sans avoir à débourser plus de 500 euros.

Non content de se placer comme de sérieux concurrents sur le marché du milieu de gamme, les Poco F5 et Poco F5 Pro fêtent leur lancement avec des offres avantageuses.

Le Poco F5 voit ainsi le prix de sa version 12 + 256 Go fondre à 429,90 euros contre 479,90 euros, soit le même prix que la mouture classique. Qui plus est, jusqu’au 16 mai prochain, une montre Poco Watch (89 euros) est offerte pour toute commande du Poco F5.

Le Poco F5 Pro, lui, bénéficie d’une remise de 50 euros sur sa version 12 + 512 Go. Celle-ci affiche donc un tarif de 599,90 euros contre 649,90 euros. Et, en cas de revente d’un ancien smartphone pour s’offrir le Poco F5 Pro, le client bénéficie d’un bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 200 euros.