Quel smartphone est le roi des concerts ? La confrontation sur TikTok a été brève

Sur TikTok, une plateforme connue pour ses tendances virales, un débat a émergé pour déterminer le meilleur smartphone pour filmer des concerts. Les utilisateurs ont comparé l'iPhone 14 Pro Max d'Apple et le Galaxy S23 Ultra de Samsung.

TikTok est une merveilleuse plateforme où l’on peut découvrir des recettes de cuisine, des danses virales, et maintenant, des débats sur la suprématie des smartphones pour filmer des concerts. Parce que, bien sûr, c’est ce que nous attendions tous de l’ère numérique : une guerre sans merci entre les fans de l’iPhone et de Samsung, déterminés à prouver que leur appareil est le meilleur pour capturer des vidéos de concerts.

Apparemment, la question brûlante du moment est : « Quel est le meilleur smartphone pour filmer des vidéos et prendre des photos de concert ? ». On ne se préoccupe plus seulement de profiter du concert, non, il faut aussi s’assurer que notre smartphone est à la hauteur de la tâche. Et bien sûr, les utilisateurs de TikTok, ces détectives numériques, ont décidé de mettre face à face l’iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Et, oh surprise, la confrontation a tourné court.

Pourquoi, demandez-vous ? Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’un téléobjectif (avec une lentille périscope). Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon photographique, un téléobjectif est une lentille qui permet de zoomer sur des sujets éloignés sans perdre en qualité d’image. Le S23 Ultra ne se contente pas d’un zoom optique x3, non, il va plus loin avec un zoom optique x10.

Et ce n’est pas tout. Le S23 Ultra offre une plage dynamique large, ce qui signifie qu’il peut capturer une grande variété de tons, des plus sombres aux plus clairs, sans perdre de détails. C’est particulièrement utile dans des conditions de faible éclairage, comme lors d’un concert. De plus, sa stabilisation vidéo est très efficace, ce qui signifie que même si vous dansez au rythme de la musique, vos vidéos ne ressembleront pas à un film d’horreur. Sans oublier un capteur de 200 mégapixels sur l’appareil photo principal, ce qui lui donne une avance en termes de détails.

L’iPhone 14 Pro Max, quant à lui, n’est pas aussi équipé. Cependant, il a ses propres atouts. Par exemple, il est connu pour sa colorimétrie précise et son excellente performance en basse lumière. Cependant, il semble qu’il ait du mal à rivaliser avec le zoom optique et la définition du S23 Ultra. Cependant, ne désespérez pas, fans d’Apple. L’iPhone 15 Pro Max devrait obtenir une lentille périscope, ce qui lui permettra de tenir tête au Galaxy S23 Ultra (ou S24 Ultra) dans cet exercice loin d’être simple.

Alors, la prochaine fois que vous assisterez à un concert, n’oubliez pas de vérifier si votre smartphone est à la hauteur. Parce que, apparemment, c’est ce qui compte vraiment.



