Zoom, zoom, zoom… Périscope en vue seulement pour l’iPhone 15 Pro Max

Existera-t-il des distinctions entre l'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max en dehors de la dimension de l'écran ? À première vue, oui.

Les rumeurs étaient nombreuses concernant la présence d’une lentille périscope sur les modèles d’iPhone 15 Pro, et surtout, si cette dernière serait exclusive au modèle iPhone 15 Pro Max. Aujourd’hui, une source fiable chez 9to5Mac indique avoir obtenu une « confirmation indépendante » que la lentille périscope ne serait présente que sur le modèle haut de gamme.

En face de l’iPhone, il y a du monde, dont le Galaxy S23 Ultra. Ce dernier intègre un zoom optique x10, 10 mégapixels, équivalent 230 mm avec une ouverture focale f/4.9. Mais, ce n’est pas le seul, la plupart des fabricants de smartphones Android le font déjà. Oppo, par exemple, le fait depuis 2019. Huawei, également, sur le P30 Pro. Tandis que Samsung a commencé avec le Galaxy S20 Ultra.

Qu’est-ce qu’une lentille périscopique ?

Pour faire court, un smartphone n’a pas assez d’épaisseur pour accueillir des objectifs très longs. Une lentille périscope place la plupart des éléments de l’objectif horizontalement sous le boîtier arrière et utilise un prisme pour dévier la lumière à 90 degrés depuis l’élément externe de la protubérance de l’appareil photo.

Le but, vous l’aurez compris, c’est d’augmenter le facteur de zoom (sa puissance, dit plus grossièrement), afin de pouvoir profiter d’un zoom optique bien plus important. Et tout cela sans augmenter l’épaisseur du smartphone.

Cela permet d’atteindre confortablement un zoom optique allant jusqu’à 10x pour un appareil photo de smartphone, bien que nous ne sachions pas encore la longueur focale maximale de la version d’Apple. L’incertitude vient du fait qu’il y a toujours un compromis entre la portée focale maximale et la qualité d’image.

Nous ne savons toujours pas jusqu’où Apple poussera le zoom optique. Certaines rumeurs évoquent un zoom 6x, tandis que d’autres pensent qu’Apple égalera le zoom 10x du Samsung S23 Ultra.

