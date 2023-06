Voici ce qui motive les gens à quitter Android pour l’iPhone

Une étude révèle la principale raison pour laquelle les utilisateurs Android décident de passer à l'iPhone. Et surprise, cela n'a pas tant à voir avec leur ancien téléphone qu'avec l'offre actuel.

Quelle raison pousse des utilisateurs de smartphones Android à quitter l’OS de Google pour aller vers des iPhone ? Après un premier rapport du Cirp (Consumer Intelligence Research Partners), qui démontrait que l’iPhone attirait de plus en plus d’utilisateurs, un nouveau rapport, détaillé par 9to5Mac, explique les raisons derrière ces départs.

Précisons tout de même qu’il s’agit d’utilisateurs aux États-Unis où l’iPhone est beaucoup plus dominant qu’en Europe, mais ces réponses restent intéressantes.

Une majorité partent, car leur téléphone est trop vieux

Bien souvent, les mordus de la marque à la pomme vous évoquerons iMessage, la fiabilité ou bien l’écosystème Apple comme raison principale du changement. Mais la première raison qui emporte 53 % des votes est encore plus intéressante.

53 % des votants ont affirmé qu’ils étaient passés à l’iPhone à cause de problèmes rencontrés sur leur Android. Plus spécifiquement, ils et elles expliquent que « leur ancien téléphone ne leur servait plus à rien, parce qu’il était vieillissant, qu’il devait être réparé ou qu’il présentait des défauts qui nuisaient à leur expérience d’utilisateur ».

Nous pourrions rapidement interpréter cela comme suit : il y a trop de problèmes sur les smartphones Android. Sauf qu’en relisant bien, on constate que la majorité des votants sont passés à l’iPhone lorsque leur ancien smartphone était arrivé au bout de son cycle de vie normal.

Il faut donc entendre par là que celles et ceux qui quittent Android le font naturellement au moment de changer de téléphone, en regardant l’offre qui leur est proposée. Et pour ces utilisateurs, l’iPhone semble s’être imposé comme le bon choix face à toute la compétition, sans citer un point technique particulier (photo, fiabilité, etc.). Cela en dit long sur la place d’Apple sur le marché des smartphones et sa capacité à attirer de nouveaux clients en 2023.

Acheter un iPhone, pour son prix, vraiment ?

La deuxième raison évoquée, choisie par 26 % des sondés, concerne effectivement des nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs ont cité « de meilleurs capteurs photos, de meilleures options d’accessoire ou une interface plus intuitive ».

Plus étonnant, 15 % des utilisateurs étant passé à l’iPhone affirme l’avoir fait pour des raisons de coût. Les smartphones d’Apple étant plutôt classés dans le haut de gamme, cela est pour le moins étonnant. Ces sondés avancent penser qu’ils ont « moins dépensé sur un nouvel iPhone que ce à quoi ils s’attendaient ou que sur un smartphone Android comparable ».

Seuls 6 % des sondés évoquent des raisons liés à l’aspect communautaire de l’iPhone, comprendre par là les possibilités offertes par iMessage et FaceTime.

