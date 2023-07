Système d’alerte FR-Alert : déclenché pour la première fois sur nos téléphones, comment ça marche ?

Hier, la France a pour la première fois enclenché FR-Alert, un dispositif d'alerte d'urgence basé sur la technologie cellbroadcast, face à une vigilance météo rouge.

Hier, pour la première fois, le dispositif FR-Alert a été enclenché face à une vigilance météo de niveau rouge. Un événement qui a pu éveiller la curiosité de certains, se demandant ce qu’est ce système d’alerte d’urgence. Déployé en 2022 par le gouvernement français, ce dispositif a pour vocation de prévenir la population en cas de danger imminent.

Un contexte historique de l’alerte d’urgence

Depuis plusieurs années, la France a tenté de mettre en place un système d’alerte d’urgence performant. On se souvient notamment du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) déployé pour lutter contre le terrorisme. Malheureusement, cet outil a rencontré divers problèmes techniques et n’a pas pu remplir sa mission lors des attentats de Nice en 2016, conduisant à son abandon.

C’est dans ce contexte que le gouvernement français a décidé d’implémenter le dispositif FR-Alert, basé sur une technologie éprouvée dans de nombreux pays : le cellbroadcast, ou diffusion cellulaire.

FR-Alert : comment ça marche ?

est un système d’alerte d’urgence basé sur la diffusion cellulaire. Concrètement, cela signifie que toute personne se trouvant dans une zone géographique, et connectée à une antenne cellulaire, recevra une notification d’alerte sur son téléphone mobile en cas de danger majeur. Que ce soit une catastrophe naturelle, industrielle, une attaque terroriste ou une crise sanitaire, si le système estime que vous pouvez être affecté, il vous avertira.

Rassurez-vous, aucune installation d’application n’est nécessaire pour recevoir ces alertes. En effet, la diffusion cellulaire s’appuie sur le réseau GSM, qui couvre 99,9 % du territoire français. Il envoie des messages, pouvant être composés de jusqu’à 15 blocs de 93 caractères, à tous les téléphones dans une zone donnée.

FR-Alert utilise également une autre technologie : les SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS).

Une alerte taillée sur mesure

ne se contente pas de vous prévenir du danger, il vous fournit également des informations pratiques et des consignes pour vous protéger. Le système a été pensé en détails par des chercheurs, de la sonorité des alertes à la longueur des messages.

Par exemple, en cas de menace imminente, les messages seront courts pour inciter à une mise à l’abri immédiate, alors que lors d’un danger plus général, ils seront plus détaillés pour donner un maximum d’informations. Notez que ces alertes seront transmises même si votre téléphone est en mode silencieux.

