Nouveaux Xiaomi 13T : SFR offre déjà jusqu’à 81 % de remise avec un forfait mobile

Tout juste officialisés, les Xiaomi 13T et 13T Pro profitent d’une belle offre de lancement chez SFR. En souscrivant à son forfait de 210 Go, l’opérateur vous permet d’obtenir ces smartphones premium au prix d'un modèle d'entrée de gamme.

Reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses smartphones, Xiaomi a lancé le 26 septembre dernier de nouveaux flagships : les Xiaomi 13T et 13T Pro. Tous deux proposent une fiche technique exemplaire, adaptée aussi bien aux gamers, aux férus de vidéos en streaming, qu’aux amoureux de la photo.

À l’occasion de leur sortie, SFR a concocté une offre des plus compétitives. Si vous optez pour son forfait de 210 Go à 31,99 euros par mois la première année (44,99 euros ensuite), l’opérateur affiche jusqu’à 81 % de remise sur ces smartphones premium :

le Xiaomi 13T revient à 1 euro (après ODR de 80 euros) puis 5 euros par mois pendant 24 mois, soit un montant total de 121 euros au lieu de 650 euros ;

le Xiaomi 13T Pro est à 149 euros (après ODR de 80 euros) puis 8 euros par mois pendant 24 mois, soit un montant total de 341 euros au lieu de 900 euros.

Xiaomi 13T : un puissant photophone doté d’un magnifique écran

Pour son nouveau Xiaomi 13T, la marque chinoise a vraiment mis le paquet. En effet, si ce smartphone est disponible chez SFR à partir de 121 euros, il a pourtant tous les atouts d’un modèle premium, à commencer par son écran.

Pour son dernier-né, Xiaomi a misé sur un superbe panneau AMOLED ultra-lumineux de 6,67 pouces affichant au format 20:9 avec une belle définition de 2712 x 1220 pixels. Et pour aller encore plus loin, la dalle bénéficie d’un excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz et s’avère compatible Dolby Vision. De quoi satisfaire à la fois les gamers sur mobile et les adeptes de vidéos en streaming.

Le constructeur a aussi pensé aux amoureux de la photo et s’est une nouvelle fois associé au spécialiste de l’optique Leica pour parfaire le traitement de l’image. L’appareil photo est d’ailleurs très complet avec, au programme :

un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image ;

un second capteur de 50 mégapixels adossé à un téléobjectif zoomant en optique x2 et en numérique x20 ;

un troisième capteur de 12 mégapixels dédié à la prise de vue à ultra grand-angle ;

une caméra frontale de 20 mégapixels pour les selfies.

Vous préférez les souvenirs vidéo ? Le Xiaomi 13T est capable d’enregistrer jusqu’en 4K et maintient automatiquement la mise au point sur la personne filmée, même lorsqu’elle est en mouvement.

Pour offrir un tel niveau d’équipement, Xiaomi n’a pas pu faire l’impasse sur la performance et a opté pour une puce MediaTek Dimensity 8200 Ultra, renforcée par 8 Go de mémoire vive.

Ce n’est pas non plus en matière d’autonomie que le bât blesse, le Xiaomi 13T pouvant tenir plus d’une journée avec une charge complète, et ce, même pour les grands consommateurs de vidéos en streaming. Ce smartphone est en effet alimenté par une large batterie de 5 000 mAh, supportant de surcroît la charge rapide 67 W.

Le Xiaomi 13T est dès à présent disponible chez SFR à partir de 210 euros, sous réserve de souscrire à son forfait de 210 Go. L’opérateur vous permet aussi d’étaler le paiement sur 2 ans sans frais supplémentaire, avec un premier règlement de 1 euro (après 80 euros d’ODR) suivi de 24 mensualités de 5 euros chacune.

Xiaomi 13T Pro : une puissance décuplée et une charge 120 W en bonus

Le Xiaomi 13T Pro partage avec la version standard un certain nombre de caractéristiques, comme l’écran AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces ou encore le triple appareil photo de 50 + 50 + 12 mégapixels.

Pour apporter une touche premium à la fiche technique déjà très aboutie du Xiaomi 13T, la marque chinoise a redoublé d’efforts sur quelques points clés dont la performance. Ce modèle Pro est en effet propulsé par le puissant SoC MediaTek Dimensity 9200+ et par tout de même 16 Go de RAM.

La puissance de charge a, elle aussi, été améliorée et atteint 120 W sur ce modèle. Comptez moins de 20 minutes pour recharger intégralement le smartphone. Vous ne resterez donc jamais longtemps à court de batterie.

À tous ces atouts s’ajoute une connectivité dernier cri, avec la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Vous pourrez ainsi conserver votre Xiaomi 13T Pro pendant des années, sans qu’il soit dépassé ou obsolète.

Pour couronner le tout, Xiaomi l’a doté de 1 To de stockage, une capacité rare même sur les smartphones les plus premium du marché.

À l’occasion du lancement officiel du Xiaomi 13T Pro, SFR le propose à seulement 341 euros avec son forfait de 210 Go. L’opérateur vous permet aussi de le payer sur 2 ans avec un premier règlement de 149 euros (après 80 euros d’ODR) et 24 mensualités de 8 euros. Et pour toute commande passée avant le 30 octobre, vous recevez en cadeau une paire d’écouteurs Xiaomi Redmi Buds 4 Pro d’une valeur de 80 euros.

Un généreux forfait 5G pour accompagner ces Xiaomi 13T

Pour ne pas se sentir limité et profiter pleinement de tout ce que les Xiaomi 13T ont à vous offrir, SFR vous propose de les associer à son forfait 5G de 210 Go.

Affichée à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois) avec un engagement de 24 mois, cette offre mobile ultra-copieuse comprend :

210 Go de données mobiles dont 100 Go utilisables depuis les DOM et l’Europe ;

les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM ;

la qualité du réseau 5G de SFR.

Avec une telle enveloppe de données mobiles, vous pouvez découvrir chaque jour les nouveautés de vos plateformes de SVoD préférées, jouer en ligne, et même partager votre connexion internet avec votre PC aussi souvent que nécessaire.

Vous êtes déjà client box SFR ? Ce généreux forfait mobile vous revient à seulement 23,99 euros par mois la première année (36,99 euros par mois ensuite). Cette offre combinée fixe+mobile s’impose donc comme l’une des plus compétitives du moment.