Xiaomi 13T officialisé : Leica est toujours là sur la photo

Après les Xiaomi 13 il y a quelques mois, la marque chinoise est de retour en France avec les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro. Deux smartphones qui veulent proposer un bon rapport performances/prix.

La marque chinoise Xiaomi annonce ce jour l’arrivée de deux nouveaux smartphones : les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, suite logique des Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro, avec des philosophies similaires, et qui s’inscrivent aussi dans la continuité des Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra.

67 W de puissance de charge et un SoC « ultra » pour le Xiaomi 13T

On le sait, Xiaomi mise beaucoup sur la puissance de charge pour se démarquer. Quand la version Pro va jusqu’à 120 W de puissance, le Xiaomi 13T n’est « qu’à » 67 W. Résultat : 42 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie, ce qui s’annonce correct. En parlant de la batterie, elle a une capacité de 5000 mAh. Sur l’autonomie, le constructeur indique jusqu’à 16 heures de lecture vidéo.

Ce qui va justement faire baisser le niveau de la batterie, c’est sans doute la puce embarquée : il s’agit du SoC Dimensity 8200 Ultra de MediaTek, gravé en 4 nm. Il est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5 selon les versions, et part 256 Go de stockage UFS 3.1.

Une dalle Amoled 144 Hz prometteuse

L’écran du Xiaomi 13T peut donner envie : une dalle Oled de 6,67 pouces avec un ratio 20:9, proposant une définition FHD+. La cerise sur le gâteau, c’est sans doute le taux de rafraîchissement qui peut monter à 144 Hz. La luminosité maximale semble, elle aussi, au rendez-vous, puisque Xiaomi annonce 2600 cd/m² en pic.

Ce smartphone Xiaomi est naturellement compatible Dolby Vision, HDR10+ ainsi que Dolby Atmos (grâce à deux haut-parleurs stéréo). Du côté de la connectivité, le 13T est équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 ainsi que de deux ports SIM.

C’est toujours Leica qui s’occupe de la photo sur le Xiaomi 13

Comme chez bien d’autres constructeurs, c’est un fabricant d’optiques qui s’occupe de la photo sur le Xiaomi 13T. On trouve ainsi :

Un capteur photo principal de 50 Mpx, f/1.9, avec des pixels de 1,22 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2.2 ;

Un téléobjectif x2 de 50 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur selfie de 20 Mpx, f/2.2.

À noter qu’il s’agit de la même configuration photo qu’on trouve sur le Xiaomi 13T. Une configuration qui représente un changement de paradigme : le Xiaomi 12T possédait un capteur photo de 108 Mpx, tandis que sa version Pro en avait un de 200 Mpx. Xiaomi semble faire machine arrière dans la course au nombre de mégapixels. Autre nouveauté sur ce smartphone : l’arrivée de la certification IP68, qui permet au smartphone de résister aux poussières et à l’immersion dans l’eau (sous certaines conditions).

Prix et disponibilité du Xiaomi 13T

Comme pour le Xiaomi 13T Pro, trois coloris seront disponibles avec le Xiaomi 13T Pro : bleu, vert et noir. Une seule configuration sera proposée en France, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 649,90 euros.



