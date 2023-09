Xiaomi 13T Pro officialisé : il ne prend que 20 minutes à se recharger

La suite de la série 13 de Xiaomi est là : c'est au tour du Xiaomi 13T Pro de faire son apparition. Un smartphone haut de gamme qui se veut sans concessions sur les spécifications techniques.

Après le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Lite, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13 Ultra, c’est le Xiaomi 13T Pro qui fait son arrivée. Comme le Xiaomi 12T Pro l’année dernière, il compte proposer une belle fiche technique. Il est accompagné d’un Xiaomi 13T forcément, plus modeste.

Un bel écran de 144 Hz pour le Xiaomi 13T Pro

Définition FHD+, dalle Amoled de 6,67 pouces et surtout taux de rafraîchissement de 144 Hz, même pour son positionnement haut de gamme, le Xiaomi 13T Pro donne envie sur le papier. D’ailleurs, Xiaomi entend proposer une luminosité avec un pic à 2600 cd/m² : de quoi lire même en plein soleil. Le smartphone est naturellement compatible Dolby Vision, HDR10+ ainsi que Dolby Atmos (haut-parleurs stéréo) pour profiter de ses films et séries.

Sur le volet photo, on trouve :

Un capteur photo principal de 50 Mpx, f/1.9, avec des pixels de 1,22 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2.2 ;

Un téléobjectif x2 de 50 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur selfie de 20 Mpx, f/2.2.

Avec cela, Xiaomi corrige l’une des défauts du 12T Pro : l’absence de téléobjectif, qui débarque donc avec cette version. Autre correction effectuée par la marque : la certification IP68 est de mise, quand l’année dernière aucune n’était présente sur le smartphone de Xiaomi.

Une charge de 120 W : 19 minutes pour passer de 0 à 100 %

Même avec une batterie de 5000 mAh, le 13T Pro ne sera pas long à recharger. Le constructeur annonce une puissance maximale de charge de 120 W : selon lui, cela permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 19 minutes, ou 36 % en cinq minutes. Côté autonomie, on devrait pouvoir devenir 17 heures en lecture vidéo.

Une batterie qui permet d’alimenter le SoC MediaTek Dimensity 9200+ gravé en 4 nm. Il est d’ailleurs couplé à 12 ou 16 Go de RAM, selon les versions. Sur le stockage, trois capacités sont proposées : 256 ou 512 Go, ainsi qu’une version à 1 To de stockage. Le système d’exploitation est bien évidemment Android 13, avec la surcouche MIUI 14 de Xiaomi. Sur le 13T Pro, les utilisateurs ont droit au Wi-Fi 7 ainsi qu’au Bluetooth 5.4 et à la 5G.

Prix et disponibilité du Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro sera disponible dans les coloris bleu, vert et noir. Trois configurations seront également proposées, à des tarifs différents :

256 Go de stockage et 12 Go de RAM : 800 euros ;

512 Go de stockage et 12 Go de RAM : 900 euros ;

1 To de stockage et 16 Go de RAM : 1000 euros.