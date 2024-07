Xiaomi 13T : plus de 300 € de réduction pour ce puissant smartphone, en pack avec un bracelet connecté

Avec sa fiche technique solide, le Xiaomi 13T semble un très bon choix pour en faire votre smartphone. Mieux encore, Boulanger le propose dans un pack soldé à 349 euros au lieu de 650 euros.

On le sait, Xiaomi est réputé pour proposer des smartphones à un excellent rapport qualité prix, et quand des évènements comme les soldes d’été s’ajoutent à l’addition, ça donne ça : le Xiaomi 13T dans un pack avec 300 euros de moins grâce à cette offre. Un smartphone milieu de gamme très intéressant d’autant plus qu’il a une bonne longévité avec ses 4 ans de mises à jour Android.

Pourquoi le Xiaomi 13T est une bonne affaire ?

Un écran Amoled lumineux rafraîchi à 144 Hz

Un SoC efficace et un téléobjectif intéressant

Le chargeur rapide 67 W

Affiché à un prix barré de 650,99 euros, le pack Xiaomi 13T avec le Smart Band 8 Pro est en ce moment remisé 349,99 euros chez Boulanger grâce à un bonus reprise de 100 euros et une remise immédiate de 200 euros.

Un bel écran lumineux et fluide

Le Xiaomi 13T opte pour un dos brillant noir en plastique et des tranches saillantes avec des angles arrondis sur les côtés pour faciliter la prise en main. Même face au modèle Pro, il jouit de belles finitions. Ce téléphone au grand format de 6,67 pouces possède un écran aux bordures relativement fines, mais sans plus. L’appareil a tout de même le bon goût de ne pas offrir d’effet « menton » avec une bordure inférieure plus épaisse que les autres. Sa dalle Oled (compatible Dolby Vision et HDR10+ et Atmos) avec une définition de 2712 × 1220 pixels offre un contraste infini, mais également une excellente luminosité qui monte à 2 600 cd/m² en pic. Et, c’est avec plaisir que l’on retrouve un taux de rafraîchissement à 144 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

En retournant le téléphone, on découvre un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x2 de 50 Mpx. À l’avant, c’est un capteur frontal de 20 Mpx qui permet de prendre des selfies. Dans l’ensemble, on a des couleurs assez jolies, mais le 13T a tendance à assombrir ses photos, surtout avec l’ultra-grand-angle. Il se rattrape avec son téléobjectif qui se montre utile et satisfaisant.

Une fiche technique solide sans trop de concessions

Sous le capot, le Xiaomi 13T est équipé de la puce Dimensity 8200 Ultra de chez MediaTeck associé à 8 Go de RAM. En pratique, c’est un smartphone puissant qui apporte toute la fluidité possible pour les applications du quotidien. Il est aussi à l’aise pour lancer des jeux 3D, même si les performances sont quelque peu décevantes, surtout au regard de la concurrence. Rien de bien méchant, d’autant plus qu’en jeu, la batterie ne fond pas et c’est appréciable. D’ailleurs, il est capable de tenir une petite journée et demie d’utilisation, et met 40 minutes pour atteindre 100 % grâce à sa charge de 67 W.

Finissons sur un de ses points forts : sa longévité. Ce téléphone Xiaomi a droit à quatre années de mises à jour majeures ainsi que quatre années de patchs de sécurité. C’est une très bonne nouvelle pour la longévité de l’appareil et c’est ce qui faisait défaut depuis longtemps chez Xiaomi par rapport à la concurrence. Alors certes, il est livré avec Android 13, il devrait pouvoir profiter à l’avenir d’Android 18.

Plus d’informations dans notre test complet sur le Xiaomi 13T.

