Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G vs Xiaomi 13T : comment choisir le meilleur smartphone ?

Les smartphones de milieu de gamme représentent un marché en tous points étourdissant pour les consommateurs. Les références se suivent, mais surtout se ressemblent, comme les présents Redmi Note 13 Pro+ et Xiaomi 13T.

Respectivement proposés à partir de 499 € et 649 €, les smartphones qui nous intéressent se trouvent aujourd’hui plus ou moins autour des 450 € et semblent boxer dans la même catégorie. Mais, nous allons l’étudier dans ce nouveau comparatif, il existe des différences bien réelles qui peuvent avoir leur importance pour vous.

Les Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et Xiaomi 13T sont déjà disponibles.

Les fiches techniques des Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G et Xiaomi 13T

Modèle Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Xiaomi 13T Dimensions 74,2 mm x 161,4 mm x 8,9 mm 75,7 mm x 162,2 mm x 8,62 mm Interface constructeur MIUI MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 445 ppp 446 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7200 Mediatek Dimensity 8200-Ultra Puce graphique ARM Mali-G610 MC4 Mali-G610 Stockage interne 256 Go, 512 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 20 Mp Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 204,8 g 197 g Couleurs Noir, Blanc, Violet Noir, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones au look proche

S’il y a bien un dénominateur commun à la plupart des smartphones du milieu de gamme, c’est qu’ils se ressemblent tous — dans les grandes lignes. Bien sûr, chaque marque a ses petites particularités, mais force est de constater que les constructeurs recyclent des châssis presque identiques.

Les deux modèles du jour sont des smartphones assez grands, équipés d’écrans d’une diagonale de 6,67 pouces. Techniquement parlant (cela se joue de très peu), le Xiaomi 13T est légèrement plus haut et large que son petit frère. Ce dernier est en revanche plus épais, après 8,9 mm contre 8,5 mm. Côté poids, on reste sous les 200 grammes dans les deux cas.

Le Redmi Note 13 Pro+ présente cependant un écran aux bords légèrement incurvés. Le Xiaomi 13T, lui, affiche une dalle parfaitement plate. Côté protections, les deux smartphones sont certifiés IP68 et résistent donc très bien aux immersions accidentelles et à la poussière. En revanche, le mobile signé Redmi semble bénéficier d’un verre plus résistant pour protéger l’écran (Gorilla Glass Victus contre Gorilla Glass 5).

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Fluidité ou luminosité, il faut choisir

Si les deux smartphones concurrents disposent d’un écran OLED de taille identique, leurs spécificités techniques diffèrent. En l’occurrence, la luminosité et la fréquence de rafraîchissement sont deux points qui distinguent clairement les deux propositions.

Pour le Redmi Note 13 Pro+, on profite d’une définition dite 1,5K (2712 x 1200 pixels) et d’une fréquence de balayage de 60 ou 120 Hz selon le mode choisi. Sur le Xiaomi, la définition est la même, mais la fréquence est plus dynamique et peut même atteindre 144 Hz. Léger avantage en sa faveur donc.

Néanmoins, notre sonde nous apprend que le téléphone de Redmi a un atout de taille dans sa manche : la grande luminosité de son écran. Nous sommes parvenus à obtenir un pic à 1636 nits durant nos tests. La dalle du Xiaomi 13T, elle, plafonne à 1325 nits. Concrètement, cela se traduit par une lisibilité accrue de l’écran lorsqu’on se trouve sous une source de lumière intense (autrement dit : le soleil).

En termes de colorimétrie, en revanche, les deux smartphones présentent un bilan équivalent. Par défaut, la température de l’écran est très froide (au-dessus de 7200K), mais la couverture du gamut DCI-P3 dépasse généreusement les 100 % et le delta E, qui mesure l’exactitude des couleurs par rapport à leur référence sur un nuancier, reste raisonnable (sauf en HDR où le compteur s’affole un peu).

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des interfaces équivalentes

Ce n’est clairement pas au chapitre de l’interface et du logiciel qu’on pourra départager efficacement les deux smartphones du jour. Les Redmi Note 13 Pro Plus et le Xiaomi 13T tournent sous Android 14 grâce à la nouvelle surcouche de la maison, HyperOS.

Il s’agit en réalité d’une légère refonte de MIUI, offrant des animations plus fluides et des possibilités de personnalisation plus poussées. Si l’on a déjà utilisé un téléphone de ces marques auparavant, on ne sera pas dépaysés.

Puisque c’est désormais important, précisons qu’aucun des deux smartphones présentés ici ne dispose de fonctionnalités IA au sens où on l’entend aujourd’hui. Il reste évidemment possible d’installer des applications tierces comme ChatGPT ou Gemini.

Côté mises à jour, le Xiaomi 13T a cependant une légère avance sur son concurrent. Il profitera de quatre années de suivi contre trois pour le Redmi. L’une d’elles étant déjà échue (ils ont été lancés sous Android 13), il pourra donc être mis à jour jusqu’à Android 18.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi domine sur les performances

Parmi les différences majeures entre les deux fiches techniques, on trouve évidemment le SoC. Les deux smartphones battent pavillon MediaTek, mais le Redmi Note 13 Pro+ se contente d’un Dimensity 7200 Ultra qui peine à rivaliser avec le 8200 Ultra du Xiaomi 13T.

Ce dernier se montre donc beaucoup plus fluide au quotidien, surtout si vous avez tendance à naviguer rapidement entre plusieurs applications et à vous lancer dans de longues parties de jeu vidéo. Nos tests synthétiques le montrent : le Xiaomi 13T est beaucoup plus performant que le Redmi Note 13 Pro+ dans presque toutes les catégories.

Cela étant dit, les personnes n’utilisant leur smartphone que pour naviguer sur les réseaux sociaux et passer des appels ne se sentiront pas flouées par la proposition technique du Redmi.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi tire son épingle du jeu en photo

Il n’y a qu’à détailler la fiche technique photo des deux smartphones pour voir, déjà, un favori se dessiner.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1,7 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2,2 ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 16 Mpx, f/2,4.

Xiaomi 13T :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,9 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, f/1,9 ;

Selfie : 20 Mpx, f/2,2.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le capteur grand-angle de 200 mégapixels du Redmi lui offre une très bonne polyvalence. Grâce à sa haute définition, on peut zoomer sans mal dans n’importe quel cliché sans trop de perte de qualité. En journée, le piqué est pour le moins excellent. Bien sûr, le traitement numérique surjoue un peu la saturation, mais on obtient globalement d’excellentes photographies. Des photos assez difficiles à distinguer à l’œil nu de celles prises au Xiaomi 13T, dont la différence principale réside dans sa plus grande taille.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, grand-angle

Xiaomi 13T, grand-angle

Là où l’écart se creuse le plus entre les deux terminaux, c’est bien sûr en longue focale. Le Xiaomi 13T est en effet l’un des très rares smartphones de sa catégorie à disposer d’un téléobjectif dédié. Certes, il ne propose qu’un grossissement 2x, mais cela fait déjà la différence en termes de qualité optique par rapport au zoom numérique du Redmi Note 13 Pro+.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, zooms numériques

Xiaomi 13T, zoom optique

Pour le dire plus clairement : le Xiaomi 13T est un smartphone plus polyvalent du côté de la photo. Il est assez clair que le Redmi Note 13 Pro+ est, certes, excellent avec son grand-angle, mais n’a pas les épaules suffisamment larges pour s’adapter à tous les scénarios.

Une autonomie discutable

On l’a vu : les deux smartphones concurrents offrent un bilan plutôt positif et un rapport qualité-prix très correct. Mais l’autonomie représente un vrai caillou dans la chaussure des Redmi Note 13 Pro+ et Xiaomi 13T.

Ce dernier s’en sort à peine mieux d’après nos tests synthétiques avec ViSer, qui simule l’utilisation réelle sur un protocole répétable sur tous les smartphones testés par Frandroid. Il aura tenu 10h45, ce qui se traduit en usage réel par une grosse journée, pas plus. Le Redmi, lui, est resté vaillant pendant 9h32 minutes. Considérez que tous les smartphones ne tenant pas au moins 10h sur ce protocole sont considérés comme ayant une mauvaise autonomie.

Côté recharge, en revanche, le Redmi repasse devant grâce à son chargeur 120 W inclus. Grâce à lui, on passe de 0 à 100 % d’autonomie en seulement 25 minutes. Sur le Xiaomi 13T, il faudra patienter 43 minutes.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi 13T // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G ou Xiaomi 13T : lequel choisir ?

Si l’on devait départager les Redmi Note 13 Pro+ et Xiaomi 13T au moment de leur sortie, et au tarif auquel ils ont été lancés, il sera indéniable que le premier remporterait nos faveurs. Mais maintenant que le jeu des promotions tire le prix du Xiaomi 13T vers le bas, on ne peut que vous conseiller de plutôt vous diriger vers ce modèle — si vous parvenez à vous le procurer sous les 500 €.

Plus endurant, bien meilleur en photo et surtout beaucoup plus performant, il offre selon nous un très bon rapport qualité-prix, tout en garantissant une meilleure longévité grâce à ses quatre années de support logiciel.