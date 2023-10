Les nouveaux Google Pixel 8 sont à moitié prix avec ce forfait

À peine sortis, les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro sont déjà en réduction chez SFR. Ces photophones premium notés 8/10 par Frandroid sont accessibles dès 291 euros en les associant à un forfait de 210 Go. Difficile de trouver meilleure offre actuellement.

Annoncés le 4 octobre dernier par Google, les Pixel 8 sont parmi les photophones les plus avancés du marché. Si ces smartphones ne manquent pas d’atouts sous leur châssis, il faut habituellement compter plus de 800 euros pour se les offrir.

Heureusement, SFR vous permet dès à présent de les obtenir à prix réduit. En souscrivant à son forfait 210 Go à 31,99 euros par mois la première année (44,99 euros ensuite), les Pixel 8 et 8 Pro sont respectivement à 291 et à 551 euros (après ODR de 80 euros), soit le prix d’un smartphone de milieu de gamme.

Pixel 8 : petit, mais costaud

La tendance est plutôt aux smartphones imposants, de 6,5 pouces et plus, y compris sur le segment haut de gamme. Avec son nouveau Pixel 8, Google se démarque et prouve une nouvelle fois qu’il est possible d’allier compacité et performance.

Dès sa prise en main, ce smartphone surprend par son poids plume de 187 grammes et sa petite diagonale de 6,2 pouces. Un format très pratique, lui permettant de rentrer facilement dans une poche.

Mais ne vous fiez pas aux apparences. En dépit de sa taille, le Pixel 8 propose une remarquable qualité d’affichage grâce à son lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz. La puissance est également au rendez-vous, le Pixel 8 étant alimenté par la même puce Tensor G3 que le modèle Pro, ainsi que par 8 Go de mémoire vive.

La firme de Mountain View a aussi misé sur une connectivité dernier cri comprenant 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et NFC. Pour parfaire le tout, Google promet une belle autonomie de plus d’une journée en utilisation standard. Celle-ci peut même atteindre 72 heures avec le mode ultra économie d’énergie.

La véritable force du Pixel 8 concerne la partie photo. Les deux capteurs arrière de 50 et 12 mégapixels sont épaulés par l’un des meilleurs traitements de l’image du marché. En plus de la gomme magique, du real tone, ou encore de l’anti-flou, qui ont contribué au succès des Pixel 7, le Pixel 8 offre de nouvelles fonctionnalités pratiques.

Parmi elles, la mise au point macro améliore la netteté de chaque détail, la meilleure prise vous propose de garder uniquement les photos de groupe où chacun est sous son meilleur jour et la retouche magique vous permet de modifier vos photos en un clic, sans avoir à passer par un logiciel spécialisé. Enfin, la gomme magique audio réduit a posteriori les bruits environnants sur tous vos films. Un atout appréciable pour les vloggeurs notamment.

En ce moment, si vous vous abonnez à son forfait de 210 Go, SFR vous offre le Pixel 8 pour seulement 291 euros (après ODR de 80 euros). L’opérateur vous permet aussi de le régler en plusieurs fois avec un premier paiement de 99 euros (après ODR), suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Pixel 8 Pro : l’excellence par Google

Si le Pixel 8 est déjà très avancé, le modèle Pro va encore plus loin. Exit la dalle de 6,2 pouces et place à un large écran AMOLED LTPO et QHD+ de 6,7 pouces. Avec ses 2400 nits, l’écran de ce smartphone s’impose comme l’un des plus lumineux du marché et offre une bonne lisibilité même sous un soleil estival.

Ses performances sont également décuplées par rapport au modèle standard, car le SoC Tensor G3 est ici rejoint par 12 Go de mémoire vive. Une telle puissance permet au Pixel 8 Pro de réaliser de véritables prouesses en matière de photo et de vidéo.

Ce smartphone embarque d’ailleurs un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image, un second de 48 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle, ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels zoomant x5 en optique.

En parallèle, ce modèle premium s’enrichit des mêmes fonctionnalités de traitement de l’image et de retouche photo que le Pixel 8, avec en bonus deux nouveautés exclusives :

un mode vision de nuit vidéo pour que les séquences capturées le soir gagnent en luminosité et en netteté ;

pour que les séquences capturées le soir gagnent en luminosité et en netteté ; une option video boost, chargée d’améliorer a posteriori la luminosité, les couleurs, le grain et la netteté de vos films.

Enfin, la firme de Mountain View a joué la carte de l’originalité en intégrant à son Pixel 8 Pro un thermomètre. Pratique pour estimer la température ambiante, pour vérifier que son plat est assez chaud ou que son café a suffisamment refroidi.

SFR affiche cet excellent photophone à seulement 551 euros (après ODR de 80 euros) si vous souscrivez à son forfait 5G de 210 Go. Vous pouvez également opter pour un étalement de paiement et régler 359 euros (après ODR) puis 24 mensualités de 8 euros.

Un forfait à la hauteur des Pixel 8

Afin de profiter au mieux de votre nouveau Pixel 8, et surtout l’obtenir au meilleur prix, SFR vous propose de l’accompagner de son généreux forfait 5G de 210 Go.

Cette offre mobile est disponible avec un engagement de 2 ans à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), un prix qui tombe à 23,99 euros par mois la première année (36,99 euros par mois ensuite) pour les clients box SFR.

Pour ce prix plancher, l’opérateur promet :

210 Go de données mobiles dont 100 Go utilisables depuis les DOM et l’Europe ;

les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM ;

le réseau 5G de SFR.

En France comme en vacances à l’étranger, ce forfait mobile vous permet d’utiliser votre Pixel 8 sans compter et de regarder autant de contenus en streaming que vous souhaitez. Avec 210 Go, vous pouvez même partager votre connexion avec votre PC lors de vos déplacements ou en cas de panne de votre box, sans risquer de vous retrouver à court de données mobiles.