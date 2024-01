Pixel 8 Pro, Mi Pad 6, Switch Lite : AliExpress casse les prix avant les soldes d’hiver

AliExpress sonne le coup d’envoi des promos d’hiver avant l’heure et affiche de belles remises sur une grande partie de son rayon tech. Les plus belles marques comme Google, Xiaomi, Nintendo ou encore Roborock sont à l’honneur. Mais il faut faire vite, car les stocks sont limités.

Les soldes d’hiver débutent officiellement le 10 janvier prochain. Mais inutile d’attendre cette date pour commencer à profiter de bonnes affaires. AliExpress propose dès à présent, et jusqu’au 13 janvier à 9h, des remises exceptionnelles sur les plus belles références tech du moment.

Nous avons parcouru tout le catalogue des promotions AliExpress de ce début d’année, voici les offres les plus remarquables :

Des codes promo pour faire baisser encore plus l’addition

Si AliExpress affiche de belles remises sur une large sélection de produits, le site vous permet d’économiser encore plus grâce à une série de codes promo valables sur l’ensemble de votre panier :

5 euros de remise dès 45 euros d’achat avec le code promo FR05 ;

10 euros de remise dès 90 euros d’achats avec le code promo FR10 ;

20 euros de remise dès 170 euros d’achats avec le code promo FR20 ;

30 euros de remise dès 250 euros d’achats avec le code promo FR30 ;

50 euros de remise dès 360 euros d’achats avec le code promo FR50.

Google Pixel 8 Pro : l’un des meilleurs smartphones premium du moment

Lancé par Google en octobre dernier, le Pixel 8 Pro profite déjà d’une belle remise de 275 euros sur AliExpress, ramenant son prix à 819 euros. Difficile de passer à côté de ce smartphone, considéré comme l’un des plus réussis de 2023. Sa fiche technique robuste lui a d’ailleurs valu d’obtenir l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Et pour cause, la firme de Mountain View n’a rien laissé au hasard sur son dernier-né : lumineux écran AMOLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces, puissante puce Google Tensor G3 épaulée par 12 Go de mémoire vive, et surtout un appareil photo des plus performants.

Au cœur du bloc arrière, le Pixel 8 Pro accueille un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image, un second de 48 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un dernier de 48 mégapixels adossé à un téléobjectif x5 en optique.

Le tout est renforcé par l’un des meilleurs traitements de l’image du marché et par un puissant outil de retouches photo et vidéo. De quoi sauver tous vos clichés en seulement quelques clics.

Vous pourrez même surprendre vos amis en vérifiant la température de votre tasse de café grâce à son thermomètre intégré.

Mi Pad 6 : une grande tablette tactile pour se divertir et travailler

Officialisée en avril dernier par Xiaomi, la Mi Pad 6 est avant tout saluée pour son bel écran de 11 pouces rafraîchissant l’image à 144 Hz. Une telle diagonale est appréciable pour regarder ses séries préférées, lire, passer des appels vidéo avec une définition de 8 mégapixels, ou même pour jouer.

D’ailleurs, la performance est aussi au rendez-vous, cette tablette étant propulsée par la puce Qualcomm Snapdragon 870 et par 6 Go de mémoire vive. C’est sans compter son autonomie de plus d’une journée, permise par sa large batterie de 8840 mAh.

Cette très bonne tablette polyvalente notée 8/10 par Frandroid est accessible dès à présent et jusqu’au 13 janvier à seulement 278 euros au lieu de 359,90 euros.

Chargeur Baseus GaN3 65 W : pour recharger en un clin d’œil tous ses appareils mobiles

Recharger tous ses appareils mobiles depuis un seul chargeur, c’est désormais possible. Preuve en est avec ce chargeur GaN3 de Baseus, capable de délivrer une puissance totale de 65 watts, répartie sur 4 ports : 2 USB-C et 2 USB-A.

De quoi par exemple alimenter un PC ultra-portable, un smartphone et une paire d’écouteurs simultanément et rapidement. Le tout dans un format très compact idéal pour les déplacements.

À l’occasion des promos d’hiver d’AliExpress, le chargeur GaN3 Baseus de 65 watts passe de 56 à 21 euros. Il existe également en version 100 watts.

Nintendo Switch Lite : la console de jeu à emmener partout

Faut-il encore présenter la Nintendo Switch Lite ? La console ultra-portable ne pèse que 275 g, mais elle permet de profiter de tout le vaste catalogue de jeux du fabricant japonais sans limites.

Pensée pour un usage 100 % nomade, cette version mini de la Switch profite d’une autonomie de 3 à 5 heures selon les jeux. De quoi progresser dans la nouvelle aventure Zelda depuis les transports par exemple.

Dès à présent et jusqu’au 13 janvier, le prix de la Nintendo Switch Lite chute à 165 euros seulement, au lieu de 199 euros.

Roborock Dyad Pro : un aspirateur-balai qui lave aussi le sol

Avec son Dyad Pro, Roborock vous facilite grandement la corvée du ménage. Exit le sceau et la serpillère, encombrants et peu hygiéniques, et place à un appareil 2-en-1 qui aspire et lave le sol simultanément.

Doté de trois rouleaux et d’une série de capteurs, le Dyad Pro adapte automatiquement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau selon le niveau de saletés jonchées sur le sol. Ainsi, en quelques minutes à peine, vous obtenez un sol immaculé, même dans les plus petits recoins.

En prime, une fois posé sur sa base, le Dyad Pro s’auto-nettoie et sèche les rouleaux afin d’éviter l’apparition de bactéries et de mauvaises odeurs.

Exceptionnellement, jusqu’au 13 janvier, le Roborock Dyad Pro est affiché à seulement 339 euros sur le site d’AliExpress, au lieu des 560 euros habituels, soit une belle remise de 39 %.