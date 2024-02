Galaxy S24 : déjà 400 euros de remise sur le nouveau fleuron de Samsung avec ce forfait

Tout juste dévoilé, le Samsung Galaxy S24 profite d'une belle offre de lancement chez Bouygues Telecom. En l’associant à son forfait 200 Go, l’opérateur vous permet de l’obtenir pour seulement 361,90 euros, soit une belle remise de 60 % sur son prix de lancement.

Le 17 janvier dernier, Samsung levait le voile sur le très attendu Galaxy S24. Fidèle à la tradition, ce nouveau modèle s’avère aussi beau que performant et s’enrichit cette année de toute une série de fonctionnalités pratiques reposant sur l’intelligence artificielle.

Quelques jours après son officialisation, le Samsung Galaxy S24 arrive chez Bouygues Telecom et profite d’un tarif hautement compétitif. Couplé au forfait 200 Go à 31,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,99 euros par mois), ce smartphone revient à seulement 361,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 899 euros, avec une Galaxy Watch6 offerte.

Vous pouvez également étaler le paiement sur 2 ans, à raison d’un premier versement de 1 euro (après ODR de 80 euros) suivi de 24 mensualités de 16,53 euros.

Samsung Galaxy S24 : un concentré de technologie dans un format mini

Comme à chaque nouvelle génération de Galaxy S, Samsung apporte son lot de nouveautés, et il faut dire que le Galaxy S24 a été gâté. La première évolution concerne sa conception, une belle alliance de sobriété, de raffinement et de robustesse.

En plus de la certification IP68 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, la marque coréenne a opté pour un magnifique cadre en aluminium, chargé d’amortir les chocs en cas de chute. Tous ces atouts n’ont pas échappé à Frandroid, qui lui a attribué la note de 10/10 sur la partie design.

S’il est solide, le Galaxy S24 conserve malgré tout la légèreté et la compacité de ses prédécesseurs. Ce smartphone ne pèse que 167 grammes pour une diagonale de 6,2 pouces, un format devenu rare sur le segment haut de gamme.

Pour autant, sa taille réduite n’implique aucun compromis sur la qualité d’affichage, ce smartphone profitant d’un lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz. Et ce n’est pas du côté des performances que le bât blesse, Samsung ayant opté pour une puce Exynos 2400, renforcée par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration répond donc aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Mais la véritable nouveauté de ce modèle concerne la partie logicielle. Samsung a dédié une grande place à l’IA afin d’offrir toute une série de fonctionnalités pratiques. Voici les avancées les plus marquantes :

la traduction instantanée et automatique de vos appels et de vos messages, un outil idéal lorsque vous ne maîtrisez pas la langue de votre interlocuteur ;

l’ajout d’un assistant pour vous aider à trouver la bonne formulation pour vos SMS ;

la possibilité de lancer une recherche internet sur un élément précis d’une photo, simplement en l’entourant ;

un puissant outil de retouche photo, permettant même de déplacer des objets et des personnes tout en conservant un rendu naturel ;

une amélioration automatique des clichés et des vidéos, avec un mode Super HDR maximisant la netteté et le niveau de détails.

D’ailleurs, côté photo, le Galaxy S24 embarque un triple capteur de 50, 12 et 10 mégapixels. Le premier est adossé à un stabilisateur optique, le second sert aux prises de vue à ultra grand-angle et le dernier est associé à téléobjectif x3 en optique.

Enfin, le Galaxy S24 profite de 7 ans de mises à jour et pourra donc vous accompagner au fil des années.

Une offre de lancement attractive

Bouygues Telecom affiche actuellement le Galaxy S24 à seulement 361,90 euros (après ODR de 80 euros) si vous l’associez à son forfait 200 Go. Soit une belle remise de 60 % sur son prix nu.

L’opérateur vous permet également d’étaler le paiement et de régler un premier versement de 1 euro (après ODR de 80 euros), puis 16,53 euros par mois pendant 24 mois. Voilà une solution simple pour accéder à la qualité de Samsung et à toutes ses dernières technologies au moindre coût.

En complément, pour toute commande d’un Galaxy S24 réalisée avant le 3 mars, Samsung vous offre sa toute dernière montre connectée, la Galaxy Watch6 de 40 mm, d’une valeur de 319 euros. De quoi prendre soin de sa santé et suivre son activité physique au quotidien.

Un copieux forfait pour accompagner le Galaxy S24

Afin que vous puissiez profiter confortablement de toutes les nouveautés offertes par le Galaxy S24 et surtout l’utiliser sans vous sentir limité, Bouygues Telecom vous propose de l’associer à son généreux forfait de 200 Go.

Gaming, sessions prolongées de SVoD, voyages et même partage de connexion avec un PC ou une tablette, cette offre couvre largement tous les besoins. Affichée à 31,99 euros par mois les six premiers mois (puis 44,99 euros par mois) avec une remise de 5 euros par mois si vous êtes déjà client Bbox, celle-ci comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

dont 35 Go utilisables à l’international dans 15 pays, parmi lesquels figurent la Tunisie, les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, ou encore le Japon ;

les appels et SMS illimités en France, mais aussi depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la solution de cybersécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

un engagement de 24 mois.

En prime, Bouygues Telecom s’engage à vous prêter gratuitement un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre Galaxy S24.