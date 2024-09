Galaxy Z Flip6 et Galaxy S24 : jusqu’à -607 € et une tablette Samsung offerte avec ces forfaits

Inutile de payer le prix fort pour accéder à un smartphone premium. Avec ses forfaits Avantages Smartphones, Bouygues Telecom fait considérablement chuter le prix des meilleurs modèles de 2024 lancés par Samsung, Honor ou encore Xiaomi.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La rentrée est passée, mais il est encore temps de faire des bonnes affaires. Bouygues Telecom propose jusqu’à 72 % de remise sur une large sélection de mobiles si vous optez pour l’un de ses forfaits Avantages Smartphones de 150 ou 200 Go.

Les références les plus emblématiques de 2024 sont à l’honneur :

le Galaxy Z Flip6 est à 591,90 euros au lieu de 1199 euros, ou à 1 euro puis 9 euros par mois pendant 36 mois avec le forfait 200 Go, avec une tablette Galaxy Tab A9+ offerte ;

le Galaxy S24 est à 441,90 euros au lieu de 799 euros, ou à 1 euro puis 16 euros par mois pendant 24 mois avec le forfait 200 Go, avec une tablette Galaxy Tab A9+ offerte ;

; le Honor 200 5G est à 291,90 euros au lieu de 799,90 euros, ou à 49 euros puis 8 euros par mois pendant 24 mois avec le forfait 150 Go ;

le Redmi Note 13 Pro + est à 121 euros au lieu de 429,90 euros, ou à 1 euro puis 5 euros par mois pendant 24 mois avec le forfait 150 Go.

Samsung Galaxy Z Flip6 : le smartphone à clapet le plus tendance du moment

Officialisé en août dernier, le Galaxy Z Flip6 a une recette imparable : une conception à clapet ultra-compacte, design et adossée à une fiche technique musclée. Samsung l’a, en effet, équipé de la toute dernière puce à haute performance de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 épaulé sur ce modèle par 12 Go de mémoire vive.

Une telle puissance sert à la fois les nouvelles fonctionnalités pratiques de Galaxy AI (aide à la rédaction de message, recherche visuelle, résumé de pages web) et la partie photo. Grâce à son double capteur de 50 et 12 mégapixels et un traitement de l’image exemplaire, le Galaxy Z Flip 6 promet des clichés nets, lumineux et parfaitement cadrés.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

En cette rentrée, Bouygues Telecom propose ce smartphone noté 8/10 par Frandroid à seulement 591,90 euros au lieu de 1199 euros avec son forfait 200 Go et vous offre en prime une tablette Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 259,90 euros. Vous pouvez aussi décider de régler 1 euro à la commande puis 18,87 euros par mois pendant 36 mois.

Samsung Galaxy S24 : du premium à -45 %

Modèle phare de Samsung lancé en février dernier, le Galaxy S24 profite lui aussi d’une belle remise chez Bouygues Telecom. En souscrivant à son forfait de 200 Go, l’opérateur vous permet de l’obtenir à 441,90 euros au lieu de 799 euros et vous offre en cadeau la Galaxy Tab A9+. Vous pouvez aussi régler 1 euro à la commande puis 16 euros par mois pendant 24 mois.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À ce prix plancher, vous accédez à un smartphone performant, propulsé par la puce Exynos 2400 et par 8 Go de RAM. Cette configuration permet au Galaxy S24 de s’enrichir des outils pratiques liés à Galaxy AI, mais aussi d’un traitement photo exemplaire. Voilà de quoi sublimer tous les clichés pris avec son triple capteur de 50, 12 et 10 mégapixels.

La qualité d’affichage est également au rendez-vous sur ce modèle doté d’un lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,2 pouces.

Honor 200 5G : un champion de la photo à moins de 300 euros

En matière de photo, Honor a également créé la surprise cette année avec son Honor 200. La marque a associé un double capteur arrière de 50 et 12 mégapixels et une caméra frontale de 50 mégapixels à un mode portrait noir et blanc de haute volée, développé en partenariat avec le célèbre Studio Harcourt.

Honor 200 // Source : Honor

Si vous n’avez que faire de la photo, le Honor 200 a d’autres atouts sous sa coque. Propulsé par le SoC Snapdragon 7 Gen 3 et par 8 Go de RAM, ce modèle ne manque pas de puissance. Doté en prime d’un confortable écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,78 pouces, il convient aussi bien aux gamers qu’aux adeptes de sVOD.

Lancé à 799,99 euros par Honor en juin dernier, le voilà déjà accessible à -64 % chez Bouygues Telecom. L’opérateur le propose en effet à 291,90 euros avec son forfait 150 Go. Vous pouvez aussi le régler en plusieurs fois à raison d’un premier versement de 1 euro, puis 13,33 euros par mois pendant 24 mois.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : le meilleur rapport qualité-prix de la rentrée

Déjà abordable à sa sortie en janvier dernier, le Redmi Note 13 Pro+ 5G devient plus accessible que jamais grâce à Bouygues Telecom. En souscrivant à son forfait 150 Go, l’opérateur vous permet de l’obtenir à 121 euros au lieu de 429,90 euros. Vous pouvez aussi étaler le paiement et verser 1 euro à la commande, puis 5 euros par mois pendant 24 mois.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans tous les cas, ne vous fiez pas à son prix, car ce smartphone regorge de belles surprises. Optimisé pour le multimédia, le Redmi Note 13 Pro+ 5G bénéficie d’un bel écran incurvé AMOLED 1,5 K de 6,67 pouces rafraichissant l’image à 120 Hz, ainsi que d’un double haut-parleur certifié Dolby Atmos.

Côté photo, il n’a pas à rougir face aux modèles les plus haut de gamme. Xiaomi l’a en effet pourvu d’un triple capteur de 200, 8 et 2 mégapixels stabilisé optiquement et capable de filmer jusqu’en 4K.