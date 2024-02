Grâce à cette offre, vous n’avez pas à vous ruiner pour profiter d’un iPhone 15

La dernière génération d’iPhone attire votre regard, mais vous n’avez pas envie de solder vos économies ? Aucun problème. En ce moment, Bouygues Telecom vous permet d’acquérir un iPhone 15 à petit prix avec ses forfaits dotés de l’Avantage Smartphone.

Comme chaque année, Apple a profité du mois de septembre pour dévoiler la nouvelle génération d’iPhone. Et comme chaque année, le constructeur a remporté un vif succès avec ses nouveaux modèles. D’après les statistiques compilées par le cabinet d’analyse Canalys, Apple a écoulé en 2023 près de 33 millions d’iPhone 15 Pro Max, 21 millions d’iPhone 15 Pro ainsi que 17 millions d’iPhone 15. Une jolie performance pour des smartphones sortis durant le dernier trimestre de l’année.

Comme à son habitude, Apple a rendu une copie de haute voltige. Fiche technique impeccable, design éprouvé, mais ravissant, performances au rendez-vous : difficile de critiquer les choix réalisés ici. Difficile aussi de résister à l’attrait de cette cuvée 2023… si ce n’est lorsque l’on jette un œil sur la facture. Heureusement, il existe désormais des moyens pour acquérir un iPhone 15 à petit prix. Chez Bouygues Telecom par exemple, vous pouvez vous en sortir pour 1 euro (+21,57 €/mois) si vous associez un iPhone 15 au forfait avec Avantage Smartphone 200 Go.

iPhone 15 : tout savoir sur le dernier smartphone d’Apple

Si l’iPhone 15 ne vient pas révolutionner la formule établie l’année passée par Apple, les modifications et améliorations valent tout de même le détour. Pour commencer, le constructeur a revu le design de son terminal pour corriger les maigres défauts de l’iPhone 14 et offrir une prise en main plus agréable. L’encoche n’y est plus (qui s’en plaindra), et l’arrivée du port USB-C fait une sacrée différence.

Dans les entrailles de cet iPhone 15, Apple a logé une puce A16 Bionic. S’il ne s’agit du dernier modèle en date, cette dernière reste tout à fait pertinente en 2024 et permet à l’iPhone 15 de réaliser toutes les tâches que vous pouvez lui confier, sans tressaillir. Navigation, vidéo, jeu 3D : rien ne lui résiste. Pour profiter de ces contenus, vous pouvez compter sur une dalle lumineuse, calibrée à la perfection et très fluide, même si limitée à 60 Hz.

Même s’il n’est pas le meilleur photophone du marché, l’iPhone 15 n’a pas à rougir de ses performances. Le capteur principal fait un travail admirable et la combinaison avec l’ultra-grand-angle offre de jolies perspectives. Reste la question de l’autonomie. S’il s’agissait habituellement d’un point faible chez Apple, la donne a changé depuis quelques années. L’iPhone 15 se débrouille mieux que son prédécesseur et encaisse aisément une journée d’utilisation, et c’est tant mieux pour l’utilisateur.

Pourquoi choisir un forfait Bouygues Telecom avec Avantage Smartphone ?

En voilà une bonne question. Tout simplement parce que choisir un tel forfait permet, comme son nom le suggère, d’obtenir de nombreux avantages en relation avec votre smartphone. Le premier d’entre eux est sans doute le plus important, puisqu’il permet de bénéficier d’un smartphone récent à prix réduit et d’une facilité de paiement pour ce dernier.

Pour l’iPhone 15 par exemple, l’Avantage Smartphone vous fait immédiatement gagner 347,10 euros pour tout engagement de 24 mois. Une ODR de 80 euros vient ensuite se greffer sur cette réduction pour une réduction finale qui s’élève à 427,10 euros, ce qui représente près de la moitié du prix du téléphone. Quant à la facilité de paiement, elle s’élève à 21,57 euros par mois pendant 24 mois, et vous évite de débourser l’intégralité de la somme en une seule fois.

Parmi les autres avantages proposés par Bouygues Telecom, on retrouve aussi la possibilité de changer de smartphone au meilleur prix tous les deux ans ou la reprise de votre ancien mobile au meilleur prix lors du renouvellement de votre forfait. Derniers bénéfices très intéressants : l’accès à la solution de sécurité Norton pour protéger vos données, et la possibilité d’obtenir un smartphone de remplacement (sur demande) en cas de panne, perte, vol ou bien casse.

L’iPhone 15 à 1 euro (+22,49 euros par mois) avec le forfait Bouygues Telecom 200 Go

Pour bénéficier de cette jolie réduction sur l’iPhone 15, et jouir des différents bonus accordés par l’Avantage smartphone, la seule et unique chose à faire consiste à souscrire au forfait 5G 200 Go proposé par l’opérateur. Pour ce tarif, vous disposez chaque mois :

des appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse ;

des appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations ;

de 200 Go d’internet mobile en 5G, dont 35 utilisables en itinérance dans 15 destinations à l’internationale ;

d’une seconde carte SIM pour utiliser votre forfait sur un autre appareil, tablette ou montre connectée par exemple.

Ce forfait 5G 200 Go est actuellement proposé par Bouygues Telecom avec un engagement de deux ans au prix de 31,99 euros les six premiers mois, puis 44,99 euros pour le restant de la durée d’engagement. Si vous êtes déjà client box chez l’opérateur, bonne nouvelle : vous bénéficiez automatiquement d’une réduction de 5 euros sur la facture, ce qui fait que vous ne paierez que 26,99 euros pendant six mois, puis 39,99 euros.