Les conseils officiels d’Apple si votre smartphone tombe dans l’eau

Est-ce que sécher un téléphone dans du riz fonctionne ? Selon Apple, il faut éviter.

Si votre smartphone a fait une chute dans l’eau, vous vous demandez sûrement comment réagir. La vérité, c’est qu’il n’y a pas de solution miracle. La plupart des smartphones haut de gamme ont une certaine résistance à l’eau, grâce à leur certification IPXX. Cela dit, cette protection ne signifie pas qu’il est recommandé de les immerger volontairement. Disons que c’est plutôt une sécurité, au cas où. En vrai, cette résistance, c’est un peu comme une assurance : c’est bien de l’avoir, mais il vaut mieux ne pas avoir à s’en servir.

Les conseils d’Apple

Une astuce souvent mentionnée pour sauver un appareil électronique mouillé est de le placer dans un sac de riz. L’idée ici est d’éviter de le recharger ou de l’allumer tout de suite après l’incident. Le coup du sac de riz, on l’a tous entendu ou lu quelque part. Sauf que, non. Même Apple déconseille de le faire. Dans une mise à jour de sa page d’assistance, ils expliquent que faire si votre smartphone affiche l’alerte d’humidité. Et spoiler : le riz, ce n’est pas dans la liste.

Comme Apple l’explique, chauffer votre smartphone avec un sèche-cheveux ou le plonger dans un sac de riz, c’est risqué. La chaleur, ça peut flinguer votre téléphone de l’intérieur, et le riz, ça peut laisser des petites saletés qui n’ont rien à faire là. BBC Science Focus a même fait une étude là-dessus : le riz, ça aide un peu à sécher, mais cela peut aussi faire plus de mal que de bien.

Alors, que faire ? Apple dit de taper gentiment sur votre iPhone pour faire sortir le plus d’eau possible, puis de le laisser sécher tranquille à l’air libre pendant une demi-heure. C’est moins radical que le sac de riz. Et surtout, ne pensez même pas à le charger tant qu’il est encore humide. La corrosion, c’est le pire ennemi de votre port de charge. Si vous êtes vraiment dans le besoin, essayez le chargement sans fil, mais seulement si vous n’avez pas le choix.

En tout cas, ce sont toujours de bons conseils à prendre.