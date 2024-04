Comment il sera possible de se procurer la nouvelle CNI au format carte bancaire sans débourser un centime

La carte d'identité électronique (CNIe) a fait son apparition en 2021. Vous souhaitez vous aussi bénéficier de cette nouvelle carte sans débourser un centime ? Il y aura bientôt une procédure pour ça.

Grâce à l’application France Identité, il est désormais possible d’avoir sa carte d’identité sur son smartphone. Mais pour cela, il faut être en possession de la nouvelle carte d’identité électronique (CNIe).

Comment obtenir la nouvelle CNIe ?

Actuellement, pour obtenir la nouvelle carte d’identité électronique, il faut justifier d’une raison valable : perte, vol ou expiration de l’ancienne carte. Si vous déclarez un vol ou une perte, il vous faudra payer un timbre fiscal de 25 euros.

Mais, selon les informations d’iGen, reprises par Numerama, il sera bientôt possible de demander la nouvelle CNIe pour un autre motif : l’utilisation de l’application France Identité. Ainsi, vous pourrez obtenir la nouvelle carte d’identité électronique sans avoir à justifier d’une perte, d’un vol ou d’une expiration.

Cependant, il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir profiter de cette nouvelle mesure. « Le périmètre et les conditions précises de ce nouveau motif sont encore à définir » indique France Identité à iGeneration.

Le permis de conduire aussi sur l’application

La nouvelle carte d’identité électronique n’est pas la seule à pouvoir être intégrée à l’application France Identité. En effet, il sera également possible d’ajouter son permis de conduire, qu’il s’agisse de l’ancien ou du nouveau format.

L’application France Identité permet ainsi de regrouper tous ses documents d’identité sur son smartphone, pour des démarches administratives simplifiées et sécurisées. Il ne reste plus qu’à attendre la mise en place effective de ce nouveau motif pour obtenir la nouvelle CNIe.

À quoi sert la carte d’identité électronique ?

La nouvelle carte d’identité électronique (CNIe) présente de nombreux avantages par rapport à l’ancienne version. Tout d’abord, elle est équipée d’une puce électronique qui permet de stocker les données d’identité du titulaire, ainsi que sa photo et ses empreintes digitales. Cette puce rend la carte beaucoup plus difficile à falsifier, ce qui renforce la sécurité des démarches administratives et des contrôles d’identité.

En outre, la CNIe est compatible avec l’application France Identité, qui permet de stocker une version numérique de sa carte d’identité sur son smartphone. Cette fonctionnalité est pratique pour les démarches administratives en ligne, mais aussi pour les voyages à l’étranger, puisque certains pays acceptent désormais les cartes d’identité numériques comme document de voyage.

Enfin, elle est plus compacte et facile à ranger dans son portefeuille.