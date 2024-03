Comment remplacer gratuitement le vieux permis de conduire rose par la nouvelle carte

Vous pensiez devoir attendre 2033 pour remplacer votre vieux permis de conduire rose ? Détrompez-vous : une démarche gratuite est désormais disponible pour obtenir le nouveau format carte de crédit.

Vous êtes encore nombreux à posséder le permis de conduire rose. S’il est encore valable jusqu’au 19 janvier 2033, vous pouvez dès maintenant le remplacer par le nouveau format carte de crédit, plus pratique et moderne. Et en plus : c’est désormais gratuit !

Pourquoi remplacer son permis de conduire rose ?

En plus d’être plus compact et facile à ranger dans son portefeuille, remplacer son permis de conduire rose présente d’autres avantages. Vous pouvez notamment dématérialiser votre permis et l’avoir toujours sur vous, sur votre smartphone.

Jusqu’à mi-février, le remplacement du permis de conduire rose était uniquement possible en cas de détérioration, de perte ou de vol, et coûtait 25 €.

Désormais, une démarche est disponible pour un remplacement pur et simple, et elle est gratuite (il faut juste prévoir la photo d’identité).

Comment faire pour remplacer son permis de conduire rose ?

Pour faire remplacer votre vieux permis par le nouveau, il faut faire une demande sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et sélectionner « Détérioration, remplaement du permis pliant 3 volets ou fin de validité ». Les documents à fournir (justificatif d’identité, justificatif de domicile…) sont précisés sur ce site.

À noter que vous ne serez pas tenu de restituer votre ancien permis lorsque vous aurez reçu le nouveau.

Dématérialiser son permis de conduire : comment ça marche ?

Si vous souhaitez uniquement dématérialiser votre permis de conduire, sachez que vous aurez besoin d’une carte d’identité biométrique (celle au format carte bancaire), car France Identité se base sur les données d’identité stockées dans la puce de cette carte.

Pour dématérialiser votre permis, il vous suffit de télécharger l’application France Identité sur votre smartphone et de suivre les instructions. Une fois la démarche effectuée, votre permis de conduire sera accessible sur votre téléphone, en plus de votre carte d’identité et de votre passeport.

