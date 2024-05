iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 : leur prix chute drastiquement sur AliExpress… à condition d’avoir les bons coupons

AliExpress lance déjà ses promos d'été ! Elles s’accompagnent de réductions exceptionnelles sur les références tech premium de ces derniers mois. Voici en avant-première les meilleurs codes promo à saisir dès le 1ᵉʳ juin pour les avoir au meilleur prix, ainsi que de précieuses astuces pour obtenir encore plus de remises.

Inutile d’attendre le 26 juin, date d’ouverture des soldes d’été, pour se faire plaisir et s’offrir les produits tech les plus en vogue du moment. AliExpress lance dès le 1ᵉʳ juin ses promos estivales et promet jusqu’à 70 % de remise sur une grande partie de son catalogue.

Smartphones, tablettes, consoles de jeu : les références sont vastes et les plus belles marques comme Apple, Samsung, Google, ou encore Nintendo y sont représentées. Pour vous aider à profiter des meilleurs prix, à être livré en moins de 10 jours, et surtout pour éviter de faire face à d’éventuelles ruptures de stock, voici quelques subtilités à connaître.

5 bons plans à ne surtout pas manquer

Le Festival de l’été d’AliExpress se tiendra officiellement du 1ᵉʳ juin à minuit au 7 juin à 23h59. Si la liste exacte des produits concernés et l’étendue des remises est encore inconnue, nous avons pu mettre la main sur quelques pépites et vous les partageons dès à présent :

Jusqu’à 150 euros de réduction supplémentaire avec ces codes promo

Si certains produits sont directement remisés par les revendeurs, AliExpress vous aide aussi à réduire le montant de votre panier grâce à une série de coupons, valables quant à eux sur l’ensemble de votre commande, et ce, tout au long de son Festival de l’été. Les voici :

le code promo FRSC04 offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 4 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo FRSC08 offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ;

offre 8 euros de remise dès 59 euros d’achat ; le code promo FRSC12 offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ;

offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ; le code promo FRSC20 offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 139 euros d’achat ; le code promo FRSC50 offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 299 euros d’achat ; le code promo FRSC80 offre 80 euros de remise dès 499 euros d’achat.

Pour en profiter, n’oubliez surtout pas de les saisir manuellement juste avant de valider votre panier. Attention, vous ne pourrez en appliquer qu’un seul ! Il faut donc choisir stratégiquement !

Pour éviter la rupture de stock : préparez dès à présent votre panier

Lorsqu’il s’agit de faire de bonnes affaires, les Français ont pris le pli de se tourner vers le géant de l’e-commerce AliExpress. En seulement quelques années, la plateforme est devenue une référence dans l’Hexagone. Pour parvenir à s’imposer si rapidement, le groupe s’est focalisé sur son principal atout : proposer les meilleures marques de la tech à prix cassé.

Autant dire que lorsque la plateforme ajoute en prime une vague de promotions exceptionnelles, les plus belles références partent vite, laissant certains internautes sur leur faim. Pour éviter toute déception et être le plus réactif possible le jour J, il est donc indispensable de bien se préparer.

Contrairement à d’autres sites, AliExpress vous permet d’anticiper l’évènement et de déposer dès à présent vos premiers coups de cœur au sein de votre panier. Celui-ci les conservera jusqu’au lancement des festivités.

Et le 1ᵉʳ juin à minuit, les prix s’actualiseront automatiquement. Vous pourrez alors le mettre à jour et affiner votre liste pour ne conserver que le meilleur. Aussi, évitez de trop vous brider lors de votre présélection.

Optez pour le label Choice d’AliExpress

Pour vous aider d’autant plus à faire votre choix, AliExpress a créé son label Choice, reconnaissable par sa coche jaune. Opter pour les références ainsi estampillées, c’est la garantie d’avoir affaire à un marchand apprécié et reconnu sur la plateforme, mais aussi de profiter d’un prix réellement compétitif. En prime, cet indicateur est le gage d’une livraison rapide, en quelques jours à peine, depuis l’un de ses entrepôts européens.