Si vous êtes très accro à votre smartphone, voici un nouveau smartphone très « minimaliste »

Si vous êtes trop accroché à votre smartphone à votre goût, peut-être est-il temps d’envisager un smartphone « minimaliste ». Ça tombe bien, le Light Phone 3 vient d’être discrètement annoncé.

Des SMS, un peu de GPS, des appels et… pas grand-chose d’autre. Dans sa plus pure tradition, l’entreprise responsable de la commercialisation du Light Phone premier et deuxième du nom vient de sortir un nouveau modèle de mobile qui tente de repousser les limites de ce qu’un smartphone « minimaliste » peut faire, nous apprend The Verge.

Pour aller plus loin

Voici le smartphone qui remet en question le smartphone

Si vous n’avez pas suivi, le Light Phone est un téléphone pensé pour être utilisé « le moins possible ». Depuis 2015, la startup Light (basé à New York) s’amuse avec cette idée d’un téléphone intentionnellement limité, loin des iPhone 15 Pro et Galaxy S24, véritables appareils à tout faire. Au cœur de la philosophie de Light est la simplicité et la sobriété des usages. Le premier et le deuxième modèle (sorti respectivement en 2017 et 2019) ayant connu un succès respectable, l’entreprise s’est attelée à la production d’un troisième téléphone, qui tente de tout changer sans rien changer.

Adieu l’écran e-Ink

En plus des fonctionnalités d’appel, d’écriture de SMS et de réglages d’alarme, le Light Phone 3 ajoute une paire de modules photo, une application pour la lecture de musique et de podcasts, un ersatz de Google Maps pour éviter de se perdre et une interface pour la prise de note. Mais le plus gros changement de ce Light Phone 3 est plus à chercher du côté matériel que le logiciel. Le nouveau mobile de Light troque son traditionnel écran E-ink contre un écran Oled monochrome.

D’après Joe Hollier, co-fondateur de l’entreprise, la fréquence de rafraîchissement de l’écran à encre électronique était un des plus gros points faibles des Light Phone précédents et une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n’arrivaient pas à s’habituer à l’expérience offerte par la firme. Mais pas de débauche de pixels ou de couleurs ici, Light conserve sa philosophie minimaliste jusque dans l’afficheur avec un écran Oled noir et blanc affichant une définition de 1080 x 1240 pixels.

Le nouveau modèle intègre aussi une puce NFC (pour le transformer un jour en terminal de paiement), un lecteur d’empreintes, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM (!) et un processeur Qualcomm SM 4450. Tout ce beau monde est intégré dans une coque un peu plus grande que celle de ses prédécesseurs, Adieu le format carte de crédit des précédents modèles, le Light Phone 3 adopte un profil plus proche de celui des BlackBerry d’antan. Bonne nouvelle cependant, la batterie et le port USB-C devraient être facilement remplaçables.

Un prix pas si minimaliste

Avec ce Light Phone 3, l’entreprise flirte donc avec les limites de la promesse minimaliste en intégrant toujours plus de services et d’applications. La logique qui sous-tend ce changement et de dire que le Light Phone cherche à être « utile » (d’où l’intégration d’outils de navigation et de lecture de musique), sans pour autant vous faire perdre de temps (d’où l’interdiction des apps de réseaux sociaux par exemple). L’idée est de remplacer votre smartphone traditionnel 95 % du temps.

Pour aller plus loin

Détox numérique : le retour au feature phone n’est pas une fin en soi

Ce positionnement justifie-t-il le prix de 400 et quelques euros affichés par le Light Phone 3 ? Seul l’avenir le dira. Si le téléphone vous intéresse d’ailleurs, pressez-vous puisque ce tarif est temporaire et le coût de l’appareil pourrait grimper à 800 € une fois sa véritable phase de commercialisation entamée. Les premiers exemplaires devraient arriver sur le marché vers janvier 2025.