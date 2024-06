Assurance Maladie : Ameli.fr fait peau neuve pour plus de lisibilité

Le site de l'Assurance Maladie Ameli.fr dévoile une nouvelle architecture de son site internet. Elle a pour enjeu de répondre aux nouveaux usages des internautes et d'être plus écoresponsable.

Le site de l’Assurance maladie, Ameli.fr, se transforme pour devenir une plateforme plus simple d’utilisation. Consciente des changements de pratique, l’administration a pensé sa nouvelle interface pour les mobiles tout en s’assurant de rester lisible sur les autres supports.

Un portail mobile first

Depuis le 12 juin, on apprend sur leur site internet qu’Ameli.fr enregistre près de 23 millions de visites mensuelles. Sur ces 23 millions, 60% des consultations sont réalisées par le biais d’un smartphone. L’ambition est de proposer un site au design amélioré ainsi qu’une navigation simplifiée pour une meilleure expérience utilisateur. Alors concrètement qu’est-ce qui change ?

La plupart des transformations se concentrent sur la page d’accueil pour l’ensemble des publics. La présentation des actualités a changé, délaissant le carrousel défilant pour une page statique avec différentes bulles. Les onglets ont laissé place à un menu « burger » situé en haut à gauche. L’ensemble des démarches accessibles y étant indiqués. De la même manière, si vous souhaitez accéder à des services sécurisés comme votre compte perso, pro ou encore votre espace santé, tout ceci est regroupé par une icône en haut à droite. Ce changement voit naître l’apparition d’un bloc « comment faire » qui permet de lister les principales démarches administratives comme : l’attestation de droit, l’envoi d’une feuille de soin, le changement d’adresse, la carte vitale ou encore la carte européenne d’assurance maladie. De quoi avoir rapidement accès à un ensemble de services essentiels.

Un site « écoresponsable »

Le numérique représente 2,5% de l’empreinte carbone en France contre 2% de ses déchets, selon l’Ademe (Agence de la transition écologique). Avec une disposition des informations plus claires, des éléments plus ronds, un choix de médias moins énergivores, le site fait le choix d’une esthétique moderne et responsable. À noter, que ces changements s’accompagnent également d’une volonté d’améliorer sa communication et la rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap en se conformant à 95 % aux normes fixées par le RGAA (Référent Général d’Amélioration de l’Accessibilité). Au vu de l’usage capital que représente le site, on ne peut que saluer l’initiative.