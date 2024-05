La Carte Vitale s’invite sur smartphone dans davantage de départements, voici comment ça marche

Après la carte d'identité et le permis de conduire, c'est maintenant la Carte Vitale qui fait son apparition sur nos smartphones. En phase d'expérimentation, cette application promet une alternative numérique pour simplifier notre quotidien.

Mise à jour :

L’expérimentation s’étend à davantage de départements :

Départements Noms des Départements 1 Ain 3 Allier 4 Alpes-de-Haute-Provence 5 Hautes-Alpes 6 Alpes-Maritimes 7 Ardèche 13 Bouches-du-Rhône 15 Cantal 26 Drôme 38 Isère 42 Loire 43 Haute-Loire 44 Loire-Atlantique 63 Puy-de-Dôme 67 Bas-Rhin 69 Rhône 71 Saône-et-Loire 72 Sarthe 73 Savoie 74 Haute-Savoie 76 Seine-Maritime 83 Var 84 Vaucluse

Les 23 départements éligibles à la carte vitale dématérialisée sont : Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Seine-Maritime (76), Var (83) et Vaucluse (84).

Dans une ère où le numérique s’invite dans chaque aspect de notre vie, il était logique que notre accès aux soins de santé emprunte le même chemin. Après les expérimentations en cours sur la carte d’identité et le permis de conduire, c’est au tour de la Carte Vitale de se dématérialiser.

Encore une fois, cette innovation est actuellement en phase d’expérimentation avant un déploiement plus global. Cette application ne vise pas à remplacer la carte physique, mais plutôt à offrir une alternative simplifiée pour les utilisateurs.

Installation et configuration : un jeu d’enfant

Nous avons eu l’occasion de tester l’application et nous avons été agréablement surpris par sa simplicité. Pour l’installation, vous aurez besoin de votre pièce d’identité (carte d’identité française, passeport français ou titre de séjour émis par la France) et de votre carte vitale physique (ou de votre numéro de sécurité sociale).

Le processus de configuration ne prend que cinq minutes. Une fois la demande d’activation réalisée, l’identité est contrôlée par les services de l’Assurance Maladie. Ce n’est donc pas fonctionnel de suite.

Mais que peut-on vraiment faire avec cette application ? Pour l’instant, elle s’utilise comme la carte Vitale physique chez les professionnels de santé et elle promet de couvrir de futurs usages pour les assurés. Elle permet également de visualiser l’information sur les dépenses de soins réalisées, une fonctionnalité très utile pour le suivi de vos dépenses de santé.

Comment ça marche ?

Pour utiliser l’application Carte Vitale, le professionnel de santé doit disposer d’un logiciel compatible avec l’application Carte Vitale et d’un équipement de lecture. Ce dernier peut être un dispositif de lecture de QR Code ou un lecteur sans contact (NFC, pour « Near Field Communication »).

À noter que pour utiliser l’appli carte Vitale, il n’est pas nécessaire que le smartphone soit connecté à Internet. Les informations sont accessibles en temps réel directement depuis les serveurs de l’Assurance Maladie.

Comment tester sur votre smartphone ?

Actuellement, cette application n’est disponible que pour les personnes âgées de 16 ans et plus qui sont affiliées à l’Assurance Maladie, la MSA ou la MGEN dans certains départements.

À partir de 2024, l’application Carte Vitale sera progressivement déployée dans les autres départements.

En dépit de son potentiel évident, l’application Carte Vitale n’est pas destinée à remplacer la carte Vitale physique. Cette dernière continue d’exister et d’être délivrée. Elle devra être conservée en attendant que tous les professionnels de santé soient équipés pour lire l’application Carte Vitale. On peut également regretter qu’il s’agisse d’une nouvelle application et qu’il ne soit pas prévu de pouvoir utiliser France Identité, déjà en développement pour la carte d’identité dématérialisée.