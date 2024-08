iPhone 15, Galaxy S24, Miyoo Mini+ : AliExpress réduit au maximum les prix pour la rentrée

AliExpress vient de lancer une grande vague de promotions de la rentrée sur sa marketplace. Le revendeur chinois propose de grosses réductions sous forme de coupons à appliquer sur des produits tech de grande marque. Voici notre sélection des meilleures offres… Tant qu’il reste du stock.

Il y a les sites marchands qui organisent de « généreuses » promotions à coups de réductions de -10 %… Et il y a AliExpress. Jusqu’à la fin de la semaine, la marketplace chinoise organise une grande semaine de promotions sur ses produits de grande marque les plus vendus.

Apple, Google, Xiaomi, Samsung ou même Canon ou AMD, il est possible de dénicher de grosses baisses de prix sur des smartphones ou matériel informatique récents. Voici notre sélection des meilleures offres du moment, associées aux codes à entrer pour parvenir à ces prix.

Les prix affichés dans cette sélection dépendent toutefois des stocks des vendeurs, qui peuvent s’épuiser rapidement. Notez enfin que les promotions de la rentrée, et surtout les coupons de réduction seront valables uniquement jusqu’au dimanche 25 août à 23h59. Ne tardez pas trop, donc, si vous voyez une bonne affaire.

Quels sont les codes à appliquer pour réduire les prix pendant les promotions AliExpress de la rentrée ?

Notre sélection de bonnes affaires n’est pas exhaustive. Si vous voyez un produit qui vous intéresse sur AliExpress, vous pouvez essayer de faire fonctionner l’un des coupons suivants pour réduire encore son prix :

le code promo FRBS02 offre 2 euros de remise dès 19 euros d’achat ;

le code promo FRBS06 offre 6 euros de remise dès 49 euros d'achat ;

le code promo FRBS12 offre 12 euros de remise dès 89 euros d'achat ;

le code promo FRBS20 offre 20 euros de remise dès 149 euros d'achat ;

le code promo FRBS40 offre 40 euros de remise dès 269 euros d'achat ;

le code promo FRBS80 offre 80 euros de remise dès 499 euros d'achat.

Attention : ces codes ne sont pas cumulables entre eux. Mais vous pouvez les appliquer sur plusieurs produits présents dans votre panier.

L’iPhone 15 à 657,31 euros

Adieu l’encoche, adieu le port Lightning. L’iPhone 15 profite maintenant du Dynamic Island, comme sur les modèles Pro, tandis que le port USB Type-C fait enfin son arrivée. Ces deux avancées garantissent une belle longévité à l’iPhone 15. D’autant que la politique de mise à jour d’Apple est très généreuse, garantissant les nouvelles versions d’iOS pendant au moins six ans. Ce notamment grâce à la puissante puce Apple Bionic 16, qui n’a aucun mal à faire tourner toutes les applications du moment.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la rentrée, AliExpress baisse le prix de l’iPhone 15 à un niveau jamais vu chez AliExpress. Comptez 657,31 euros avec le code FRBS80, bien loin des 970 euros demandés sur le site officiel du constructeur.

L’iPad Air 5 M1 à 441,44 euros

En 2022, l’iPad Air a hérité du meilleur composant des MacBook Air : le processeur M1. Une puce qui brille par sa puissance, mais pas seulement. Elle profite également d’une très bonne efficacité énergétique, offrant ainsi une excellente autonomie à l’iPad Air 5. Vous pouvez regarder des séries dans un vol long courrier sans craindre de voir l’écran (de 10,9 pouces) s’éteindre avant d’atterrir. Apple conserve encore une fois sa longueur d’avance sur le marché des tablettes tactiles.

Source : FRANDROID – Anthony WONNER

AliExpress affiche actuellement l’iPad Air 5 au tarif de 441,44 euros avec le code FRBS80. Un excellent prix pour une tablette qui a encore de beaux jours devant elle.

La Miyoo Mini Plus à 36,10 euros

Le rétro gaming a le vent en poupe, et la Miyoo Mini Plus en est le porte-étendard. Derrière son design inspiré par les Game Boy, cette petite console portable affiche des caractéristiques modernes. Vous n’avez qu’à y insérer une carte microSD avec votre sélection de jeux pour en profiter. Elle est par ailleurs capable de faire tourner des jeux provenant de vieilles consoles jusqu’à la PlayStation 1. De quoi rejouer à des licences marquantes, comme Zelda, Pokémon ou les premiers Final Fantasy.

À l’occasion de la rentrée, AliExpress fait baisser le prix de la Miyoo Mini Plus à 36,10 euros grâce au code promo FRBS02.

Le Google Pixel 7 à 279,03 euros

D’accord, le Google Pixel 7 est sorti il y a maintenant deux ans en France. Mais c’est un smartphone qui a vraiment bien vieilli. Non seulement il est capable d’égaler ou de surpasser encore la majorité des smartphones qui sortent en 2024 en photographie, mais c’est aussi un appareil qui sera encore mis à jour pendant au moins 3 ans par Google.

Le Google Pixel 7 pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Une véritable valeur sûre, surtout à 279,03 euros. Si vous hésitez entre un smartphone d’entrée de gamme de 2023 ou 2024 et ce Google Pixel 7, choisissez le Pixel. Il ne vous décevra pas en photo, lui.

La Xiaomi TV Box S (2nd Gen) à 43 euros

Vous en avez marre de l’interface de votre télé qui rame dès que vous voulez regarder Netflix ? Alors branchez-lui une box TV à l’un de ses ports HDMI. La Xiaomi TV Box S (2nd Gen) est une petite box équipée d’une télécommande qui embarque à la fois une puce assez puissante pour faire tourner pratiquement n’importe quelle application Android et l’interface Google TV. Ajoutez à cela une fonction Chromecast embarquée et vous avez là le boitier parfait.

Pour parachever le tout, la petite box de Xiaomi se retrouve en promotion chez AliExpress au prix de 43 euros. Il suffit d’entrer le code FRBS06 pour en bénéficier.

Le processeur AMD Ryzen 7 5700X3D à 137,47 euros

On le sait peu, mais il est possible de trouver quelques belles pièces de hardware sur AliExpress. C’est le cas notamment des processeurs AMD, qui sont bien référencés sur la marketplace. Ce Ryzen 7 5700X3D est ainsi sorti en début d’année à un tarif très bas. C’est un processeur remarquable car il affiche des performances proches du Ryzen 7 5800X3D bien plus onéreux, tout en gardant un TDP très raisonnable et ses 8 cœurs / 16 threads. Ajoutez à cela une compatibilité avec le socket AM4 et vous tenez là le composant parfait pour upgrader un PC de jeu vieillissant.

Ce qui est encore plus remarquable est le prix de ce processeur. AliExpress l’affiche à seulement 137,47 euros avec le code FRBS20. C’est quasiment 100 euros moins chers que chez la concurrence.

Le téléobjectif Canon 75-300 mm f/4-5.6 III passe à 116,50 euros

Pour débuter en photographie sportive ou animalière, il est souvent recommandé d’acquérir un zoom. Malheureusement, ces optiques sont généralement hors de portée des petits budgets. Avec cet objectif à monture EF, Canon s’emploie à proposer un téléobjectif abordable et performant. Adapté pour tous les appareils EOS de la marque (avec un facteur de conversion de 1,6 si votre appareil dispose d’un capteur APS-C), il offre de belles performances pour un poids plume de 480 grammes.

Ses 13 éléments répartis en 9 groupes assurent des images nettes et son ouverture f/4-5,6 promettent un joli flou d’arrière-plan à toutes les focales. Un indispensable dans le parc optique de tous les photographes débutants. Attention cependant, ce 75-300 mm n’est pas stabilisé.