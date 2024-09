Bientôt des smartphones avec 7 000 mAh de batterie

Alors que la plupart des constructeurs se contentent de 5000 mAh, au maximum, plusieurs constructeurs chinois se penchent sur des smartphones avec de grosses capacités de batterie.

Qui n’a jamais pesté contre son smartphone à bout de souffle avant la fin de la journée ? L’autonomie est liée à plein d’apects, dont l’optimisation logicielle, votre utilisation, la consommation… et la taille de la batterie.

Bonne nouvelle : Oppo semble bien décidé à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Le constructeur chinois s’apprête à franchir un cap impressionnant dans la capacité des batteries.

Au-delà de 6 500 mAh

Oppo aurait déjà lancé en production des batteries de 6 500 mAh. Pour vous donner une idée, c’est 30 % de plus que ce qu’on trouve habituellement dans les smartphones haut de gamme actuels. Mais le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque des prototypes atteignant les 7 000 mAh seraient déjà sur les établis des ingénieurs.

Avec une batterie de cette taille, on peut imaginer une augmentation conséquente de l’autonomie moyenne des smartphones.

Il y a quand même de gros enjeux de sécurité, de dimensions et… qui dit grosse batterie dit aussi temps de charge plus long. C’est là qu’intervient la technologie de charge rapide très rapide. Oppo évoque des puissances allant jusqu’à 100 W pour ses modèles haut de gamme, mais on a encore mieux chez Xiaomi et Honor. On parle de 240 W de Realme et même 300 W de Xiaomi.

