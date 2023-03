Charge ultra-rapide : le savoir-faire chinois face à l’inertie d’Apple et Samsung

Moins de 10 minutes pour charger entièrement un smartphone, c'est désormais possible. Les fabricants chinois continuent à faire des démonstrations folles de cette technologie

Les fabricants chinois se sont lancés dans une bataille de la charge rapide, un terrain sur lequel ni Apple ni Samsung ne souhaitent aller. Les démonstrations se multiplient. Pour concurrencer la technologie de charge rapide 240 W de Realme et 300 W de Xiaomi, Infinix annonce sa technologie FastCharge 260W. Parallèlement à cela, le fabricant de smartphones a également introduit la technologie de charge rapide sans fil 110 W.

La technologie FastCharge 260W d’Infinix permet d’atteindre une charge de 25 % en 1 minute environ et passer de 0 % à 100 % en moins de 10 minutes. Ce qui est assez comparable à ce que Realme et Xiaomi ont annoncé.

Grâce à un protocole propriétaire nommé All-Round FastCharge combiné à un chargeur basé sur le nitrure de gallium (GaN) et à un câble de charge capable de supporter une intensité de 13 A, Infinix brise la limite de 240 W imposée aux câbles USB avec PowerDelivery 3.1.

Recap:

Infinix's all-around fast charge technology

⚡️260W⚡️ from 1 to 100% in just 10 minutes!

⚡️110W⚡️from 1 to 100% battery in just 16 minutes!#AllAroundFastCharge #Infinix pic.twitter.com/qQ34F1WSS0

— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) March 10, 2023