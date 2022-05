L’USB-C 2.1 va supporter 240 W, et ça devient encore plus compliqué

Même si ces nouveaux câbles 240 W sont une bonne nouvelle, l'USB-C est toujours présenté comme la solution unique pour tous nos futurs besoins en câbles... mais la compatibilité est un problème majeur.

Même si l’UE compte l’imposer partout, ou presque, l’USB-C n’est pas si simple pour les utilisateurs. La compatibilité des câbles, sans doute le problème le plus frustrant de l’USB-C, découle de son interopérabilité : la prise en charge héritée des appareils plus lents et l’introduction de cas d’utilisation plus rapides comme le transfert des données vidéo.

Bref, l’USB-C peut être de type 2.0, 3.0 et 3.1, ce qui affecte la quantité de données et la puissance qu’ils peuvent gérer. C’est l’USB Power Delivery est rétrocompatible et constitue donc la meilleure option pour recharger des appareils, mais les consommateurs savent rarement vraiment ce qu’ils ont. Certains câbles ne supporte que quelques dizaines de Watts, mais la norme permet de supporter beaucoup plus de puissance.

Jusqu’à aujourd’hui, la norme USB-C était limitée à 100 W (20 V à 5 A). C’est pourquoi il est rare de trouver un ordinateur portable de gaming qui se recharge avec une alimentation USB-C. La plupart du temps, ils utilisent des connecteurs propriétaires sur les machines qui consomment plus de 100 W.

Les premiers câbles USB-C à 240 W

En mai 2021, l’USB Implementers Forum (USB-IF) a publié la mise à jour USB-C 2.1 qui décrit la norme Extended Power Range (EPR). Plus précisément, cette norme permet à l’USB-C de prendre en charge une alimentation jusqu’à 240 W, soit jusqu’à 48 V à 5 A.

Club3D, un petit constructeur, vient de lancer un nouveau câble qui peut fournir jusqu’à 240 W de puissance. L’entreprise propose ainsi trois câbles, deux sont équipés pour l’alimentation, les données et la vidéo, et un autre est limité à l’alimentation et aux données plus lentes (USB 2.0).

Bien que l’idée d’un seul câble pour tout prendre en charge semble très utile, la réalité est rapidement devenue une combinaison compliquée de produits propriétaires par rapport à des normes et des spécifications, ou encore des capacités de câble différentes et une prise en charge opaque des fonctions.

Le résultat est une norme USB-C qui semble simple à utiliser, mais qui conduit rapidement à la frustration des consommateurs, car rien n’indique clairement pourquoi certains câbles et fonctionnalités ne fonctionnent pas sur tous les appareils.

