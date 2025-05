Ce que les pilotes redoutent vraiment quand vous oubliez le mode avion

Un smartphone sans mode avion au décollage ne va pas couper les moteurs de l’avion, mais il peut embêter les pilotes.

Mode avion activé sur le Galaxy S25+ // Source : ElR – Frandroid

Depuis l’apparition des téléphones portables, les compagnies aériennes enjoignent leurs passagers à couper leur cellulaire avant le décollage de l’appareil.

Avec l’avènement des smartphones, nous avons eu le célèbre mode avion qui vient intelligemment couper les communications externes, excepté le Bluetooth afin d’en permettre l’usage.

Pourquoi activer le mode avion ?

Mais voilà, pourquoi diable faut-il activer ce mode avion ? Non, même si vous conservez votre 4G/5G jusqu’à ce que votre smartphone n’accroche plus aucun réseau à cause de l’altitude, l’aéronef ne va pas pour autant s’abîmer au sol.

Contrairement à ce que colportent certaines rumeurs, laisser son réseau allumé en plein vol ne présente aucun danger. Cité par Travelandleisure.com, Gary Coxe , pilote et instructeur de vol cumulant 7 000 heures de vol, explique que si vous oubliez de passer en mode avion, il ne se passera absolument « rien ».

C’est en partie vrai. Si plusieurs téléphones cherchent à accrocher un réseau, ils peuvent provoquer quelques perturbations, comme l’explique PerchPoint sur TikTok, pilote et vétéran de l’armée américaine : « Non, votre avion ne tombera pas du ciel, et cela ne perturbera même pas les systèmes de bord. En revanche, cela pourrait perturber les casques ».

Et plus il y a de téléphones sans mode avion et plus il y a de chances de générer de telles perturbations.

Un bruit parasite gênant

Le bruit produit dans les casques de la cabine de pilotage est comparable à celui d’un moustique. Au-delà d’être embêtant, ce bruit peut masquer une partie de la communication avec le contrôle aérien. En cas de mauvaise météo, les pilotes volent majoritairement à l’oreille et avec leurs instruments, écoutant les instructions qui leur sont données. L’addition des perturbations peut rendre plus compliquée leur compréhension des consignes.

Ces considérations tendent cependant à devenir caduques, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni tout du moins. Aujourd’hui, la Comission européenne a rendu obligatoire la 5G en vol depuis 2023 via des antennes-relais portables communicant par satellite. Une avancée à laquelle nos voisins outre-Atlantique n’ont pas droit, le réseau 5G américain utilisant une fréquence plus élevée, à même, elle, d’interférer avec l’avionique.

Que risque-t-on si l’on ne coopère pas

Aucune information officielle ne parle d’un éventuel accident d’avion dû à un réseau téléphonique non coupé sur un téléphone.

Côté passagers, la plupart du temps il n’y aura que des rappels de la part de l’équipage si vous êtes à bord d’un appareil requérant le mode avion.

En cas de refus, en France, on encourt jusqu’à 10 000 euros d’amende, assorti d’une interdiction d’embarquement de deux ans. Cela s’attribue plus largement au refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

Un exemple européen récent est celui d’un passager Flybe qui, lors d’un vol entre Amsterdam et Exeter en 2016, a écopé d’une amende de plus de 600 euros pour avoir désobéi.