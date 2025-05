Un iPhone 16 à 36,90€/mois, assurance incluse : voici les avantages de la location mobile.club

Trop peu de gens le savent, mais il existe un moyen simple d’accéder aux smartphones les plus premium sans se ruiner : la location. Spécialiste en la matière, mobile.club propose des offres attractives et vient justement d’ajouter l’iPhone 16 à son catalogue.

Pour s’offrir un iPhone 16, il faut théoriquement débourser au moins 969 euros, soit le prix de vente proposé par Apple. Par chance, mobile.club a trouvé une parade pour vous permettre d’obtenir le dernier-né de la marque à la pomme sans débourser cette somme grâce à la location.

Mobile.club vous permet en effet de louer votre iPhone 16 (ainsi que les modèles Pro et Pro Max) à partir de 36,90 euros par mois (après apport), et vous offre en prime une assurance casse et vol. L’avantage, c’est que vous pourrez passer à la nouvelle génération d’iPhone sans frais supplémentaires, sous réserve d’avoir choisi la bonne offre. Voici donc les nouvelles formules de location proposées dès à présent par mobile.club.

Louer son iPhone : une solution complète, flexible et économique

Qui dit location, dit abonnement, et de ce fait, contraintes. Sauf chez mobile.club, le site venant d’ajouter à son catalogue une formule sans engagement. Sa promesse : vous permettre d’accéder à un smartphone premium à prix doux et d’en changer à votre guise, sans frais additionnels.

Toutefois, Apple renouvelant ses smartphones tous les ans, les adeptes de la marque à la pomme ont tout intérêt à se tourner vers la location sur un an, l’abonnement étant plus avantageux que la formule sans engagement. Au bout de 10 mois, il est alors possible d’obtenir le successeur de l’iPhone 16 ou tout autre smartphone de son choix sans le moindre surcoût.

Sans engagement, sur un an ou sur deux ans, vous avez le choix // Source : mobile.club

Pour réaliser encore plus d’économies, la firme française a créé une dernière formule : la location sur deux ans, avec la possibilité de changer de mobile passé 22 mois. Les iPhone profitant d’environ 5 ans de mise à jour de sécurité et d’iOS, aucun risque de le voir devenir obsolète sur la période.

En plus d’appliquer des prix planchers, mobile.club vous offre pour toute location d’iPhone 16 une vitre et une coque de protection, ainsi qu’une assurance casse, dommage et vol. En cas de sinistre, la déclaration se fait en quelques clics sur le site internet de mobile.club, et sous 48 heures, vous recevrez un nouvel iPhone 16 par voie postale.

L’iPhone 16 accessible dès 36,90 € par mois

Officialisé en septembre dernier à près de 1000 euros, l’iPhone 16 fait son entrée chez mobile.club. Une fois n’est pas coutume, ce smartphone iconique arrive au prix ultra compétitif de 36,90 euros par mois sur le site internet du loueur, après le versement d’un apport. Ce tarif s’applique à la version 128 Go et à l’offre de location sur deux ans.

Voilà une bonne opportunité de s’offrir cet excellent smartphone noté 8/10 par Frandroid, sans avoir à verser une grosse somme d’un coup et sans être contraint de souscrire à un crédit. Mieux, mobile.club assurant automatiquement l’iPhone 16, vous pouvez profiter de votre smartphone sans crainte de la chute inopinée ou du vol à l’arraché.

Neuf ou d’occasion, c’est vous qui choisissez // Source : mobile.club

Si historiquement mobile.club reconditionne quasiment à neuf ses smartphones avant de les mettre en location, la marque vient d’ajouter une nouvelle option : la location de modèles neufs. Voilà une bonne solution pour accéder à un iPhone flambant neuf à prix réduit. Et dans tous les cas, quel que soit l’abonnement souscrit, la firme vous permet de tester votre smartphone pendant 30 jours et vous rembourse l’apport si vous n’êtes pas satisfait.

Prêt à vous lancer ? Pour obtenir l’iPhone 16, il suffit de cliquer sur le bouton « Je commande ». Le site vous propose ensuite d’ajouter un câble USB-C si vous n’en avez pas et vous invite à renseigner vos coordonnées, puis à régler l’apport, la livraison, ainsi que la première mensualité. Trois jours plus tard, vous recevez votre colis à domicile ou en point relais en fonction de vos préférences.