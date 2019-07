Les marques de smartphones se multiplient et il en existe aujourd’hui un grand nombre, chacune apportant ses propres avantages et inconvénients. Est-ce que vous êtes particulièrement attaché à l’une d’elle, et si oui, quelle est votre marque préférée ?

Le principal avantage d’Android est d’avoir le choix. On peut sauter d’un smartphone à l’autre avec toujours cette impression de nouveauté. Il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. De l’ultra premium, du bon rapport qualité/prix, des interfaces épurées proches de ce que propose Google, des copies d’iOS, des fonctionnalités en plus… chaque marque peut séduire pour de multiples raisons.

Certains y voient là un bon moyen de renouveler régulièrement leur expérience, mais d’autres ont plutôt tendance à s’accrocher à une marque en particulier et à prêcher pour cette paroisse encore et encore. Et vous, dans quel camp êtes-vous ? Quelle est la meilleure marque de smartphones selon vous ?

Chargement Quelle est votre marque de smartphones préférée ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Apple

Asus

Google

Honor

HTC

Huawei

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

Oppo

Samsung

Sony

Xiaomi

Wiko

Autres

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Noir c’est noir

La semaine dernière, on vous demandait si vous préférez le mode sombre « AMOLED », avec un fond noir profond, ou plutôt en dégradé de gris. Vous avez été un peu plus d’un millier à répondre à notre sondage, avec une grande majorité (68 %) en faveur du noir profond. Le gris foncé est donc logiquement derrière avec 28 %. Quant aux 4 % restants… ils préfèrent la vie en couleur.

Vos explications ? Pour Manu, le noir est « plus beau et agresse moins les yeux », un avis partagé par Mika qui fait attention à ses yeux la nuit. Upltu aussi, mais pour d’autres raisons : il veut éviter au maximum la lumière bleue.

Le mot final ira à Albirew et à son thème « darcula » particulièrement lisible !