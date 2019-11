Article sponsorisé par Gearbest

Ça y est, le Black Friday bat son plein ! Gearbest répond évidemment présent à l’appel des promotions en cassant les prix des produits high-tech. Le Redmi Note 8 Pro passe ainsi à 187 euros dans sa version 6 + 128 Go tandis que le OnePlus 7T dégringole à 417 euros.

Que ce soit pour changer de téléphone ou préparer à l’avance ses cadeaux de Noël, le tout en profitant de bons prix, le Black Friday est le moment idéal pour s’intéresser de près aux promotions. Et cela tombe bien, Gearbest lance une vague de (très) bonnes affaires sur une sélection de produits en importation que l’on vous propose de découvrir.

Le OnePlus 7T à 417 euros

En prenant le meilleur du OnePlus 7 classique, puis en le combinant à ce qui fait la force du OnePlus 7 Pro, le constructeur chinois a obtenu le OnePlus 7T. Ce dernier embarque ainsi un superbe écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté puissance, le OnePlus 7T bande les muscles avec un SoC Snapdragon 855+ et 8 Go de mémoire vive. La photographie n’a pas non plus été oubliée avec l’intégration d’un nouveau mode macro qui permet d’obtenir des clichés originaux de très près. Avec sa batterie de 3 800 mAh, le OnePlus 7T fonctionne plus de 2 jours sans nécessiter de charge.

Vendu habituellement aux alentours de 600 euros, le OnePlus 7T (8+128 Go, dans sa version bleue) est proposé à 417,36 euros par Gearbest avec le code promo GBOP7T8128B. La livraison prendra entre 15 et 25 jours.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (version 6 + 128 Go) à 187 euros

Encore un smartphone d’entrée de gamme parfaitement maîtrisé chez Xiaomi. Le Redmi Note 8 Pro est un smartphone à moins de 200 euros sans véritable point faible. Ses performances sont supérieures à un smartphone de milieu de gamme. Son autonomie, avec sa batterie de 4500 mAh, est tout simplement monstrueuse. Enfin, son design est peut-être banal, mais il est maîtrisé : les finitions sont excellentes, les matériaux sont premium et la connectique complète (prise jack et USB-C). Que demander de plus ?

Un bon prix ? C’est ce que propose Gearbest en ce Black Friday. Vendu en France 280 euros dans sa version 6 + 128 Go, Gearbest propose cette même version (coloris vert) à 187, 72 euros en utilisant le code GBNOTE8P2 au moment de payer. C’est le meilleur prix jamais vu sur ce téléphone actuellement.

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 310 euros

Si de prime abord, le Xiaomi Mi 9T Pro marche dans les pas de son grand frère, le Mi 9T, ce smartphone milieu de gamme va toutefois plus loin. Ils partagent certes le même design sans encoche et avec prise jack, ainsi qu’une dalle AMOLED de 6,39 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels, mais sous la coque, c’est une autre histoire. Le Xiaomi Mi 9T Pro bénéficie de toute la puissance d’un Snapdragon 855, ainsi que de 6 Go de RAM, pour délivrer d’excellentes performances en jeu et en usage normal. Sans parler de sa batterie de 4 000 mAh, qui lui confère une autonomie “monstrueuse”.

En promotion pour le Black Friday, le Xiaomi Mi 9T Pro (6+128 Go, disponible en noir) est vendu au prix de 310,01 euros sur Gearbest en appliquant le code GBM9TPRO6 au moment de passer commande. Comptez sur un délai de 15 à 25 jours de livraison.

Le Redmi Note 8 (4 + 64 Go) à 131 euros

Même si le Redmi Note 8 Pro s’est positionné comme l’un des smartphones milieu de gamme les plus intéressants de l’année, le Redmi Note 8 “classique” reste un téléphone qui a des arguments à faire valoir. À commencer par ses performances correctes pour cette gamme de prix, grâce à son SoC Snapdragon 655 et ses 4 Go de mémoire vive. Son module photo arrière, fort de 4 capteurs dont un de 48 mégapixels, offre aux photographes amateurs une polyvalence bienvenue. Côté autonomie, le Redmi Note 8 est capable de tenir deux jours sans problème. A noter qu’il s’agit ici de la version « globale » du smartphone, qui comprend à la fois le Play Store, mais aussi le support de la bande de fréquence 4G B20 (800 MHz).

Pour le Black Friday, le Redmi Note 8 (6+64 Go, dans sa mouture noire) affiche un prix de 131,22 euros grâce au code GBNOTE801. Si vous le commandez maintenant, la livraison devrait avoir lieu dans 15 à 25 jours. Pour la version bleue du Redmi Note 8, vous devez entrer le code GBNOTE802 lors de la commande pour obtenir le même prix.

Le Xiaomi Redmi Note 8T à 173 euros

Le Redmi Note 8T est tout simplement la version européenne du Redmi Note 8. La différence entre les deux smartphones se retrouve sur deux points : la présence du NFC dans la version T et un prix plus élevé. Pour le reste, c’est exactement la même fiche technique et le même design.

Lancé en France il y a quelques jours au prix de 199 euros dans sa version 4 + 64 Go, le Redmi Note 8T se trouve aujourd’hui à 173,14 euros sur Gearbest. Pour parvenir à ce prix, entrez le code GBNOTE8T3 (pour la version noire), GBNOTE8T2 (pour la version blanche) ou GBNOTE8T1 (pour la version bleue) au moment de payer.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 20 euros

Si vous voulez savoir combien de calories vous brûlez par jour, le nombre de pas que vous effectuez ou tout simplement recevoir les notifications de votre smartphone sur votre poignet, le Mi Band 4 est le bracelet idéal. Il possède un écran de 0,95 pouce couleur, une autonomie spectaculaire et un poids plume. Peut-être pas le plus complet en termes de fonctionnalités, mais sans aucun doute le moins cher.

Dans le cadre du Black Friday, Gearbest propose en effet le Xiaomi Mi Band 4 au prix de 20,59 euros avec le code promo GBXMSHBF. Une belle promotion alors qu’il est habituellement aux alentours de 25 euros. Le temps de livraison est compris entre 10 et 20 jours.

