Désormais à moins de 200 euros, le Redmi Note 8 Pro est le champion du rapport qualité-prix

Succédant avec brio à l’excellent Redmi Note 7, le Redmi Note 8 Pro arrive à déployer des performances dignes d’un bon smartphone de milieu de gamme tout en étant vendu au prix de l’entrée de gamme. Son tarif continue d'ailleurs de baisser puisqu'il passe sous la barre des 200 euros chez Gearbest.

Pour la rédaction, le Redmi Note 8 Pro est l’un des coups de cœur de l’année 2019. Il faut dire que ce smartphone est parvenu à prendre la place du Redmi Note 7 et à faire mieux que son prédécesseur, ce qui n’était pas une mince affaire sur cette gamme de prix.

Puisqu’on en est à parler du prix, le Redmi Note 8 Pro voit son tarif chuter une nouvelle fois chez Gearbest. Vendu habituellement aux alentours de 250 euros, le Redmi Note 8 Pro (6+64 Go, dans sa version bleue) affiche désormais un prix de 180,60 euros grâce au code promo GBNOTE8P8. Comptez sur une livraison comprise entre deux semaines et un mois.

Un incontournable du milieu de gamme

Fort d’un design certes un brin classique, mais aux finitions impeccables, le Redmi Note 8 Pro dispose d’une dalle LCD de 6,53 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Cependant, c’est au niveau de ses performances que s’illustre réellement le Redmi Note 8 Pro. Avec son SoC MediaTek P90T et sa mémoire vive culminant jusqu’à 8 Go, le smartphone reste aussi fluide dans les tâches quotidiennes et peu gourmandes que dans les jeux 3D plus gloutons.

D’autant que Redmi a opté pour une batterie de 4 500 mAh pour garantir une autonomie monstre à son Note 8 Pro et lui permettre de tenir plusieurs jours sans le moindre souci.

Le Xiaomi Mi Note 10 à 451 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Xiaomi Mi Note 10 est un smartphone particulièrement agréable à prendre en main, dont le design se démarque fortement des téléphones de la gamme de Mi 9. L’écran AMOLED de 6,47 pouces, de définition 2 340 x 1 080 pixels, cache un SoC Snapdragon 730G, un GPU Qualcomm Adreno 618 et 6 à 12 Go de RAM. Tout ce beau monde assure au Mi Note 10 de sérieuses performances. Le Xiaomi Mi Note 10 est le premier téléphone à embarquer une caméra de 108 mégapixels, nichée au sein d’un module photo de 5 capteurs. Le smartphone jouit également d’une autonomie gigantesque grâce à sa batterie de 5 260 mAh.

Proposé en temps normal autour de 550 euros, le Xiaomi Mi Note 10 (vert, 6+128 Go) est dès aujourd’hui vendu pour 451,49 euros sur Gearbest avec le code promo GBXMNTFR01. La livraison devrait prendre entre une et deux semaines.

Le Redmi Note 8 à 139 euros

Le Redmi Note 8 est et reste l’un des smartphones abordables les plus intéressants de l’année. D’accord, le Redmi Note 8 Pro lui fait désormais de l’ombre, mais le Note 8 classique parvient toujours à délivrer des performances plus que convenables. Son SoC Snapdragon 655, ses 6 Go de mémoire vive et sa batterie de 4 000 mAh lui permettent de rester fluide et efficace dans l’usage quotidien, et ce pendant au moins deux jours. Pour la photographie, le module photo arrière, fort de 4 capteurs, dont un de 48 mégapixels, offre une polyvalence honorable.

À l’instar de son petit frère, le Redmi Note 8 (4+64 Go, disponible en noir) connaît une baisse de prix drastique et se vend dorénavant pour 139,07 euros sur Gearbest. Pour obtenir ce tarif, vous devez appliquer le code promo GBNOTE801 lors de la commande.

Le OnePlus 7 à 358 euros

Éclipsé depuis par le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 reste sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité/prix de cette année. Bon, du point de vue du design, c’est une copie conforme du OnePlus 6T. Et son appareil photo aurait pu être meilleur pour les clichés en basse luminosité. Mais pour le reste, c’est un monstre de puissance (merci le Snapdragon 855 et les 8 Go de RAM) et son écran de 6,4 pouces est tout simplement irréprochable.

Dans le cadre d’une vente flash, le OnePlus 7 (8+256 Go, dans sa mouture grise) est vendu 360,29 euros sur Gearbest. L’usage du code promo GBOP7G654321 lors du paiement vous permettra d’économiser 1,81 euro supplémentaire et faire baisser la facture à 358,49 euros.