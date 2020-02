Sondage de la semaine : pour vous le zoom x100 sur un smartphone c’est…

Les smartphones haut de gamme s'équipent désormais de zooms hybrides ridiculement puissants. Est-ce une fonctionnalité qui devient indispensable pour vous ou un simple gadget effrayant ? Dites-nous tout !

On a beaucoup parlé des Samsung Galaxy S20 et notamment du Galaxy S20 Ultra dont l’appareil photo propose un zoom x100 qui a fait beaucoup jaser. Si c’est le plus dans l’air du temps, ce n’est pas le premier à afficher des performances de grossissement hors du commun. Huawei par exemple propose déjà un zoom numérique x50 depuis le P30 Pro sorti au premier semestre 2019.

À l’époque pourtant, Maxime disait dans son test n’avoir « jamais trouvé de contexte dans lequel le zoom x10 était vraiment utile ». Aussi, la question se pose à nouveau aujourd’hui avec le Galaxy S20 Ultra et son grossissement démesuré. Pour vous, est-ce une fonctionnalité importante ?

Quel prix peut-on mettre pour un smartphone sans 5G ?

La semaine dernière, nous posions une délicate question : à quel prix refuseriez-vous d’acheter un smartphone sans 5G en 2020 ? Pour le dire un peu autrement, il s’agissait de savoir si vous trouviez que la compatibilité 5G était un critère indispensable dans l’achat d’un smartphone même si le réseau n’était pas encore déployé. Vos réponses, une fois n’est pas coutume, ont été très intéressantes. D’autant plus que vous avez été plus de 7800 personnes à répondre.

La majorité des participants (44,8 %) indiquent qu’ils refuseraient d’acheter un smartphone sans 5G si celui-ci coûte 500 euros ou plus. Autant dire qu’il s’agit donc d’un critère important qu’une grande partie de notre lectorat exige cette qualité à un tarif relativement bas pour une nouvelle technologie de communication.

Autre élément très instructif : 26,2 % des sondés répondent carrément que le prix ici n’est pas la question puisque la compatibilité 5G est d’ores et déjà un critère indispensable dans l’achat d’un smartphone en 2020. Il sera intéressant de reposer la question en 2021 pour voir comment évolueront ces résultats.

En attendant, on retient aussi que 12,9 % des personnes ayant participé à ce sondage ne veulent pas d’un smartphone à 700 euros ou plus sans 5G. 6,8 % placent la barre haut à 1000 euros, contre 6,6 % à 800 euros et enfin 2,6 % à 900 euros.

