À quel prix refuseriez-vous d’acheter un smartphone sans 5G en 2020 ? – Sondage de la semaine

2020 est l'année de l'arrivée de la 5G en France. Se pose alors la question de l'achat d'un smartphone compatible dès aujourd'hui.

Dans certains pays, la 5G est déjà disponible, et elle arrivera en France dans les mois qui viennent. Certains smartphones sont déjà compatibles avec ce réseau du futur et les constructeurs commencent à décliner leurs nouveaux modèles en plusieurs variantes, 4G ou 5G. C’est le cas par exemple du tout récent Galaxy S20.

Chez Frandroid, on se demandait s’il est bien raisonnable d’acheter un smartphone haut de gamme sans 5G en 2020. Après tout, ce genre d’appareil est censé tenir plusieurs années, et même ceux qui changent régulièrement risqueraient de voir leur investissement perdre fortement en valeur dans un an s’il n’est pas compatible avec le réseau en cours de déploiement.

Il est donc clair qu’une barrière psychologique va empêcher certains acheteurs cette année de craquer pour un smartphone compatible uniquement avec les réseaux 4G. Maintenant il semble évident que cette technologie a un prix et que les constructeurs ne la proposeront pas directement sur leurs appareils d’entrée de gamme. Il faudra donc faire un choix. Mais à quel prix devient-il inacceptable pour vous d’acheter un smartphone sans 5G en 2020 ?

À quel prix refuseriez-vous d'acheter un smartphone sans 5G en 2020 ?

Le module de sondage peut rencontrer quelques soucis selon la plateforme utilisée. Nous vous conseillons de passer par un navigateur pour pouvoir voter.

Le Galaxy Z Flip a plié le game

La semaine dernière, on vous demandait votre avis sur le smartphone pliable le plus intéressant du moment. Sans grande surprise, c’est le petit nouveau de Samsung qui a pris la tête du classement, et de loin.

Le Samsung Galaxy Z Flip récolte donc 47,5 % des voix, contre 24,5 % pour le Samsung Galaxy Fold, 18 % pour le Huawei Mate X et 10 % pour le Motorola Razr.

Au-delà de cette domination de Samsung sur le classement, il est intéressant de voir dans les commentaires que le format du Galaxy Fold est un véritable succès, « car passer de téléphone à tablette est intéressant pour ceux qui utilisent les 2 formats », précise Antho Pierron. Le premier smartphone pliant de Samsung souffre néanmoins de quelques problèmes que Sapnu Puas décrit parfaitement : « s’ils sortent un nouveau Fold avec un écran vraiment utilisable à l’avant, un écran en verre à l’intérieur sans encoche et une meilleure charnière, il risque d’être très intéressant ».

Les prochaines générations risquent de marquer un véritable tournant pour le smartphone pliable.