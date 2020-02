Quel smartphone pliable préférez-vous ? – Sondage de la semaine

Avec tous les smartphones pliables déjà annoncés, on peut déjà commencer à se demander celui qui plaît le plus aux utilisateurs entre les Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Mate X et Razr. C'est justement le sujet de notre sondage de la semaine !

Tadaa ! Le Samsung Galaxy Z Flip a été récemment officialisé et il est même déjà commercialisé en France. Dans la catégorie des smartphones pliables, ce produit fait suite au Galaxy Fold, au Huawei Mate X et au Motorola Razr — et certains n’auront sans doute pas oublié le Royole FlexPai…

Nous avons donc affaire à divers smartphones pliables, mais aucun n’a vraiment la même approche. Le Fold et le Mate sont deux tablettes pouvant être utilisées comme des smartphones, mais leurs designs respectifs ne sont pas du tout pensés de la même manière. Quant aux Z Flip et au Razr, ce sont des téléphones à clapet, mais quand le premier mise sur la robustesse de son écran en verre, le second fait valoir son look nostalgique.

Certes, ce sont tous des produits chers, mais ils sont également intrigants. Or, avec quatre appareils différents, on peut d’ores et déjà se demander lequel est le meilleur. Tenez, d’ailleurs, ce sera la question de notre sondage de la semaine (feignez la surprise s’il vous plait) : quel smartphone pliable préférez-vous ?

GeForce Now en force

La semaine dernière, nous vous demandions quel service de cloud gaming vous tentait le plus et vous avez été près de 1500 personnes à prendre le temps de répondre à cette question. Voici ce que nous en retenons.

Nvidia est le grand gagnant de ce sondage. Son service GeForce Now récolte en effet 42,3 % des voix et s’installe donc très confortablement en tête. Derrière lui, c’est le service Shadow que l’on retrouve avec 33,6 % des votes. Un joli résultat au vu des soucis techniques rencontrés par la plateforme française avec ses offres Ultra et Infinite.

En troisième position, ce n’est même pas Stadia que l’on retrouve. La plateforme de Google n’est qu’avant-dernière du classement avec seulement 7,9 % des sondés ayant voté pour elle. À la place c’est le service xCloud propulsé par Microsoft qui monte sur la dernière marche du podium en obtenant des 13,9 % des voix.

Enfin, malgré son offre devenue plus agressive et alléchante, le PlayStation Now finit bon dernier en s’attirant les votes de seulement 2,3 % des participants.