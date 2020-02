Samsung Galaxy Z Flip officialisé : caractéristiques, prix et date de sortie

Samsung vient de dévoiler son nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Plus petit que le Galaxy Fold, il s'agit d'un smartphone reprenant le concept des appareils à clapet. Il se veut également plus abordable.

Ce mardi, à l’occasion du lancement des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra à San Francisco, Samsung a également annoncé son nouveau smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Flip. Comme prévu, il s’agit bien d’un smartphone avec écran pliable, mais il ne vient pas succéder directement au Galaxy Fold lancé en fin d’année dernière.

Le Samsung Galaxy Z Flip ne se plie en effet pas comme le Galaxy Fold de la gauche vers la droite avec une pliure verticale, mais du haut vers le bas avec une pliure horizontale. Il s’agit en fait du même système que pour le Motorola Razr présenté fin 2019, reprenant en cela le design des smartphones à clapet. En fait, l’idée pour Samsung est ici de permettre de ranger facilement l’appareil dans une poche, y compris les plus étroites comme celles des pantalons pour femmes, sans qu’il dépasse trop.

Pour les plus impatientes et les plus impatients, le nouveau smartphone pliable de Samsung est d’ores et déjà en précommande chez les revendeurs agréés, pour une livraison estimée au 14 février prochain, soit dans 3 jours.

Fiche techique

Modèle Samsung Galaxy Z Flip Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2636 x 1080 pixels Densité de pixels 425 ppp Technologie Super AMOLED SoC Snapdragon 855 Plus Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 3300 mAh Dimensions 73.6 x 167.3 x 7.2mm Poids 183 grammes Couleurs Noir, Violet Prix Fiche produit Voir le test

Un écran au format 22:9

On notera que, comme sur le Galaxy Fold, le Samsung Galaxy Z Flip profite d’un grand écran à l’intérieur, mais également d’un affiche Super Amoled plus petit à l’extérieur, de 1,06 pouce (300 x 116 pixels). Celui-ci est disposé à côté de l’appareil photo principal et vient afficher quelques informations pratiques comme l’heure ou les notifications.

Le smartphone peut également être utilisé avec l’écran à moitié replié, pratique notamment pour l’utiliser posé sur une table ou un bureau.

Concernant les caractéristiques techniques, le Samsung Galaxy Z Flip propose un écran interne de 6,7 pouces une fois déplié, avec une définition de 2636 x 1080 pixels au ratio 22:9. La fréquence de l’écran est de 60 Hz, contrairement au Galaxy S20 qui propose un écran 120 Hz. Cet écran Dynamic Amoled est par ailleurs découpé par un petit poinçon en haut au centre pour intégrer un appareil photo de 10 mégapixels (f/2,4) pour les selfies.

En outre, le Samsung Galaxy Z Flip est équipé d’une puce Snapdragon 855+ de fin d’année dernière, et non pas du Snapdragon 865 disponible quant à lui sur les versions américaines des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Une puce performante, mais qui semble surtout un moyen pour Samsung afin de baisser les coûts, et ne permet pas de profiter de la 5G. À ce Snapdragon 855+, le constructeur coréen a adossé 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n’est malheureusement pas possible de l’étendre par carte microSD. Concernant la batterie, le Samsung Galaxy Z Flip profite d’une batterie avec une capacité de 3300 mAh, qui peut être chargé jusqu’à 15W avec une câble USB-C, ou jusqu’à 9W sans fil. On notera également que le smartphone est doté du Bluetooth 5.0, du NFC, d’une compatibilité Wi-Fi et propose un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche, comme le Samsung Galaxy S10e l’an dernier.

Enfin, concernant la photo, outre le capteur selfie de 10 mégapixels, le Samsung Galaxy Z Flip est équipé de deux appareils photo au dos. Le module principal, de 12 mégapixels, est doté d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,8, tandis que le second, de 12 mégapixels, est associé à une optique ultra grand-angle ouvrant à f/2,2. L’appareil photo arrière permet par ailleurs la prise de vidéos en 4K à 60 images par seconde, tandis que celui en façade peut monter jusqu’en 4K à 30 FPS.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Flip est d’ores et déjà disponible en précommande. Il est proposé en deux coloris : noir et violet, avec les premières livraisons prévue dès cette semaine, le 14 février 2020. Le smartphone pliable de Samsung est annoncé au prix public conseillé de 1509 euros.



