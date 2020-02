Samsung Galaxy Z Flip : où acheter le smartphone pliable aimé des petites poches ?

Sommaire Les meilleures offres

Quelques jours après son officialisation, le Samsung Galaxy Z Flip est d’ores et déjà une réalité. Vous souhaitez obtenir ce nouveau smartphone pliable au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Pendant sa conférence Galaxy Unpacked le 11 février 2020, Samsung a dévoilé ses fleurons de l’année avec les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, ses nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds+, mais aussi son tout nouveau smartphone pliable : le Samsung Galaxy Z Flip.

Bien différent du déjà connu Galaxy Fold, cet appareil ne répond effectivement pas au même usage. Quand le Fold est un smartphone qui se transforme en tablette (ou l’inverse), le Flip est un smartphone qui se replie sur lui-même pour prendre simplement moins de place dans la poche. La pliure de l’écran ne se fait pas non plus dans le même sens, ici horizontalement alors que c’est

verticalement sur le Galaxy Fold.

Il peut d’ailleurs s’utiliser avec l’écran incliné grâce à sa charnière à position libre, idéale pour laisser poser le smartphone sur une table en passant un appel vidéo, par exemple. Toujours dans ce sens, le Galaxy Z Flip intègre également une nouveauté logicielle, à savoir l’intégration native du bouton Google Duo dans l’application « Téléphone » pour passer des appels… vidéo. Évidemment, l’interface One UI a été adaptée pour ce nouveau format.

En parlant de format justement, le Samsung Galaxy Z Flip est par ailleurs assez allongé lorsqu’il est déplié, pour cause d’un écran AMOLED de 6,7 pouces (définition Full HD+) proposant un ratio de 22:9. On retrouve également un second écran de 1,06 pouce au niveau du clapet pour avoir un aperçu des notifications et de quelques paramètres rapides.

En ce qui concerne la fiche technique du smartphone, elle est très solide avec un Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire vive, un double capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle, une caméra à selfie de 10 mégapixels et une capacité de stockage de 256 Go — malheureusement non extensible via microSD. Le seul bémol vient de la batterie. 3 300 mAh, c’est peu sur le papier… en espérant qu’il puisse nous surprendre lors de notre test. Ceci étant dit, il est tout de même compatible avec la charge rapide et la charge sans fil.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Z Flip.

Les meilleures offres du moment

Le Samsung Galaxy Z Flip est disponible officiellement à partir du 14 février au tarif de 1 509, mais la plupart des enseignes en ligne ont arrondi ce prix à la dizaine inférieure, soit 1 500 euros tout rond.

