Logitech propose un chargeur sans fil 3-en-1 au nez et à la barbe d’Apple

Au nez et à la barbe d'Apple, Logitech vient d'officialiser un chargeur capable de recharger sans fil simultanément trois appareils Apple.

Souvenez-vous du Apple AirPower ? Un chargeur au format tapis capable de recharger trois appareils en même temps sans fil et sans problème. Et puis, plus rien : l’accessoire est devenu un mythe, le mythe une légende, et surtout une blague répétée au sein de la communauté Tech à chaque nouvelle conférence Apple. Il a finalement été annulé par Apple, tout simplement.

Logitech vient donc de proposer trois chargeurs sans fil à la fois, dont le POWERED 3-in-1 qui charge à la fois un smartphone, des écouteurs sans fil (comme les AirPods Pro) et une Apple Watch. Les trois appareils doivent avoir la certification Qi pour fonctionner sur ce support. Logitech promet la charge rapide de 7,5 W pour iPhone et ils intègrent un système contre la surchauffe grâce à des capteurs de température. Cette station de charge 3-en-1 est annoncé à 130 dollars HT aux États-Unis, mais elle n’a pas encore été officialisée en Europe.

Les autres stations de charge annoncées sont plus classiques, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié aux chargeurs sans fil, il existe de nombreuses solutions de la part de plusieurs accessoiristes de renom.