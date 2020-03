À quelle fréquence fermez-vous vos applications sur smartphone ? – Sondage de la semaine

Êtes-vous du genre à fermer frénétiquement chaque application de votre smartphone dès que vous la quittez ? Ou êtes-vous plus tranquille et vous ne faites cela que beaucoup plus rarement ? C'est ce que l'on aimerait savoir avec notre sondage de la semaine !

Sur nos smartphones, il est possible de fermer les applications. Par cette affirmation, j’entends les fermer totalement et pas seulement la quitter en la laissant tourner en tâche de fond. On entend d’ailleurs souvent l’anglicisme « killer » ses applications.

Le faire régulièrement ne permet pas d’économiser de la batterie, cela a même tendance à générer l’effet inverse. En effet si vous lancez régulièrement une application qui démarre à zéro à chaque fois, cela aura une incidence sur la consommation d’énergie. Toutefois, effectuer un petit ménage de temps à autre est parfois utile pour libérer la mémoire vive de l’appareil. À titre personnel, je le fais par réflexe une fois par jour, mais certains de mes collègues le font compulsivement toutes les heures.

C’est de ce constat qu’est né le sujet du sondage de la semaine que je vous soumets aujourd’hui : à quelle fréquence fermez-vous vos applications sur votre smartphone ? À noter que cette question ne porte pas sur le nettoyage de cache ni la suppression des données que l’on peut effectuer depuis les paramètres du smartphone. On s’intéresse plutôt au glissement que vous pouvez effectuer avec le pouce dans le carrousel du multitâches ou en appuyant sur logo corbeille ou le bouton « Tout fermer » — tout dépend des interfaces.

Chargement À quelle fréquence fermez-vous vos applications sur smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Dès que je quitte une application ou presque

Quelques fois par jour

Une fois par jour

Très rarement voire jamais

Gros engouement pour Disney+

La semaine dernière, nous voulions savoir si vous attendiez de pied ferme l’arrivée de Disney+ en France. La réponse qui se dégage principalement des plus de 2200 réponses reçues est un oui franc.

En effet, 38,3 des sondés indiquent qu’ils souscriront un abonnement à Disney+ dès que possible. À cela, s’ajouter les 23,7 % des participants qui préfèrent temporiser en découvrant d’abord l’offre d’essai afin de se faire une idée du service proposé.

Notons que 18,7 % des personnes ayant répondu au sondage précisent qu’ils sont abonnés à Canal et qu’ils profiteront donc forcément de Disney+ dans leur forfait Cine Series. Enfin, vous êtes 19,2 % à répondre par la négative, car vous payez déjà un abonnement à un autre service SVoD comme Netflix ou OCS.