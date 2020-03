Attendez-vous Disney+ en France ? – Sondage de la semaine

Disney+ arrive bientôt en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience ?

Disney+ arrive dans moins de trois semaines en France et la firme californienne a annoncé cette semaine le contenu de son catalogue. Avec de très nombreux films et des séries en pagaille, mais surtout des licences aussi puissantes que Marvel ou Star Wars, le service de SVoD a de quoi faire trembler Netflix et OCS.

Aussi large que soit le catalogue de Disney+, il n’est pas forcément du goût de tout le monde et, les abonnements se multipliant, payer 6,99 euros de plus pour de la SVoD n’est pas toujours des plus intéressant. La question de la semaine vous permet donc de nous dire ce que vous pensez de Disney+.

Chargement Attendez-vous Disney+ ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je m'abonne dès que possible

Je prendrai l'offre d'essai pour voir

Je suis abonné Canal, je l'aurai forcément

C'est mort, je paye déjà Netflix/OCS...

Le zoom x100 amusant

La semaine dernière, nous vous demandions votre avis sur le zoom x100 du Samsung Galaxy S20. Vous avez été près de 1700 à répondre, la grande majorité d’entre vous (48 %) trouvant cela « amusant ». Seulement 10 % des répondants trouvent que c’est là un point « indispensable ». Autant dire que ce ne sera pas le meilleur argument de vente pour les prochains smartphones, même si c’est un petit plus sur lequel on ne crache pas.

Stéphane, ornithologue, trouve d’ailleurs dans les commentaires que c’est « très utile pour photographier rapidement un oiseau pour aider à l’identification ». De son côté, Perez Bastien, qui apprécie vraiment le zoom x50 de son P30 Pro rappelle qu’« il faut vraiment tester pour comprendre l’intérêt ». On vous invite bien évidemment à confirmer cela personnellement.

Toujours est-il que près de 39 % des votants trouvent cela « inutile », voire « effrayant » pour 4 %. Un commentaire revient d’ailleurs souvent : un zoom optique oui, un zoom numérique, non. Sur un smartphone, ce n’est pas demain la veille que l’on verra un zoom optique x100, croyez-moi !