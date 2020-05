Redmi Note 9S ou OnePlus 8 à prix plancher : les French Days sont aussi chez AliExpress

Pour les French Days, AliExpress propose lui aussi de nombreux produits en promotions. La livraison se fait principalement de l'Europe, ce qui permet de recevoir son smartphone OnePlus ou Xiaomi en quelques jours seulement, et au meilleur prix.

AliExpress célèbre également les French Days. À partir d’aujourd’hui, mercredi 27 mai, et jusqu’au 1er juin à 9 heures, le célèbre site marchand propose de nombreux produits en promotion. En complément de ces prix déjà très bas, certains codes promo que vous trouverez dans cet article permettent de faire baisser encore plus significativement les tarifs.

Pour rappel, AliExpress est une très grande marketplace où différents vendeurs de tous les pays proposent des produits à des prix très intéressants. Notre sélection de produits des French Days ne comprend presque que des produits expédiés depuis l’Europe, avec une livraison rapide en quelques jours seulement.

Lors de la première visite, il peut être facile de se perdre dans l’interface d’AliExpress tant elle est riche en fonctionnalités. Pour bien comprendre ses nombreux avantages (fourchettes de prix, choix du produit, différents moyens d’expéditions) et trouver les bonnes affaires, vous pouvez consulter notre guide dédié à ce sujet.

Notez pour finir qu’en entrant le code coupon « ALIFRENCHDAYS », vous aurez droit à un coupon de 10 euros sur une commande de 70 euros minimum. Ce coupon est valable une seule fois pour chaque utilisateur, il n’est pas cumulable avec d’autres coupons et il n’est valable que jusqu’au dimanche 31 mai jusqu’à 23h59. Nous avons indiqué dans la sélection de produits ci-dessous les articles qui peuvent en profiter.

Le Redmi Note 9S à 176 euros

La gamme Redmi de Xiaomi continue de délivrer d’excellents rapports qualité-prix. Le Redmi Note 9S en est le parfait exemple, avec une fiche technique très bien équilibrée. Pour un prix accessible, il embarque un processeur Snapdragon 720G, une quadruple caméra et une immense batterie de 5020 mAh avec une charge rapide à 18 watts. Le Redmi Note 9S est l’un des téléphones les plus complets que l’on puisse trouver dans cette gamme de prix.

Pendant les French Days, AliExpress fait baisser le prix du Redmi Note 9S. Lancé à 249,90 euros il y a quelques semaines en France, vous pouvez déjà le retrouver à 176 euros sur AliExpress grâce au code FRENCHDAY20. Il s’agit de la version internationale du téléphone. Celle-ci est compatible avec les bandes de fréquences françaises et embarque le Google Play Store. La livraison se fait depuis l’Europe, dans les 7 jours suivant l’achat. Pour obtenir ce prix, sélectionnez l’Espagne comme pays d’expédition et la version standard du téléphone.

Découvrez le Redmi Note 9S à 176 euros sur AliExpress FRENCHDAY20

Le Redmi Note 9 Pro à 213 euros

Le Redmi Note 9 Pro est une version améliorée du Redmi Note 9S. Les principales différences se situent sur la partie photo. En effet, le Redmi Note 9 Pro est toujours équipé d’une quadruple caméra, mais le module principal passe à 64 mégapixels (contre 48 mégapixels sur le Redmi Note 9S). Cette mouture Pro permet de prendre des photos au format RAW, qui est idéal pour effectuer des retouches. La charge rapide passe à 30 watts, et une puce NFC est présente. Elle permet, entre autres, d’utiliser son smartphone comme moyen de paiement grâce à Google Pay.

Le Redmi Note 9 Pro n’est pas encore officiellement lancé en France (il sera commercialisé le 9 juin), mais le modèle vendu par AliExpress est une version internationale compatible avec les bandes de fréquences françaises. Il est affiché au prix de 213 euros sur AliExpress grâce au code promo FRENCHDAY60. Ici, la livraison se fait depuis l’Espagne, avec une petite semaine de livraison (gratuite).

Découvrez le Redmi Note 9 Pro à 213 euros sur AliExpress FRENCHDAY60

Le OnePlus 8 à 549 euros

OnePlus s’attaque désormais frontalement au marché du haut de gamme avec son OnePlus 8. Son écran est l’un des meilleurs que l’on puisse trouver actuellement : la dalle OLED de 6,55 pouces Full HD+ est très agréable, et profite d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. L’accent est également mis sur les performances. Le OnePlus 8 combine un SoC Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM LPDDR5, pour une utilisation fluide en toute circonstance. Enfin, la batterie du OnePlus 8 permet de tenir une journée en utilisation intensive. En cas de besoin, la charge rapide à 30 watts permet de 50 % de batterie en 22 minutes seulement.

Lancé en France depuis la fin du mois d’avril au prix de 699 euros, le OnePlus 8 est déjà bien moins cher sur AliExpress. En effet, son prix passe à 549 euros (en version 8 + 128 Go) avec le coupon ALIFRENCHDAYS, et avec une livraison rapide depuis le vieux continent.

Découvrez le OnePlus 8 à 549 euros sur AliExpress ALIFRENCHDAYS

La Xiaomi Mi Box S à partir de 53,70 euros

Si vous trouvez que l’interface de votre téléviseur est 1) trop lente, 2) vraiment très mal pensée, 3) les deux à la fois, il existe une solution. C’est la Xiaomi Mi Box S, une box sous Android que l’on branche à sa télévision, puis que l’on connecte au WiFi de son logement. La Mi TV Box S c’est l’assurance de posséder une box régulièrement mise à jour, qui est capable de lancer n’importe quelle application de SVOD du Play Store compatible Android TV et enfin qui peut lire du contenu vidéo 4K sans broncher.

Que demander de plus ? Un bon prix ? C’est le cas pendant les French Days avec cette belle promotion qui fait chuter son prix à 53,70 euros. Comptez là encore une petite semaine de délai de livraison, celle-ci s’effectuant depuis l’Espagne.

La montre connectée Honor Magic Watch 2 mm à 110 euros

La Magic Watch 2 est une copie presque conforme que la Huawei Watch GT 2. Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’on trouve ici une excellente montre connectée au design soigné à un prix très accessible. La Magic Watch 2 embarque ainsi un écran OLED rond de 46 mm, deux boutons pour naviguer dans l’interface et des griffes de chaque côté de la montre pour changer le bracelet par un autre modèle standard.

La principale particularité de la Magic Watch 2, c’est qu’elle tourne sous LiteOS, une interface maison commune à Huawei et Honor. Une interface qui permet de lancer rapidement une application sportive et de lire les notifications provenant de son smartphone. Cette montre possède également un espace de stockage de 2 Go, ce qui permet d’écouter sa musique en allant faire du sport, sur un casque ou des écouteurs Bluetooth.

Lancée au prix de 199 euros en France au début de l’année, son prix passe à 110 euros sur AliExpress le temps des French Days, en utilisant le code coupon ALIFRENCHDAYS au moment de payer. Pour obtenir ce prix, sélectionnez la Chine comme pays d’expédition, puis la montre en noir et en version 46 mm. Comptez ensuite une petit mois de temps de livraison. Comptez 10 euros de plus pour une livraison plus rapide, effectuée depuis la Chine.