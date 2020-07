Rue du Commerce : du smartphone au téléviseur, voici 48 appareils qui bénéficient du Pack Reprise

Plutôt que de passer par le marché de l'occasion, Rue du Commerce vous propose de reprendre vos produits achetés il y a moins d'un an. Découvrez-en plus sur le Pack Reprise et les produits concernés par l'offre.

Si vous avez l’habitude de changer de smartphone — ou un autre appareil électronique — chaque année, vous savez qu’il n’est pas toujours facile de revendre un appareil déjà utilisé. Certains services spécialisés rachètent les produits électroniques une infime partie de leur valeur marchande, et la vente entre particuliers nécessite souvent du temps, sans offrir aucune garantie.

Pour répondre à ce problème, Rue du Commerce propose sa propre solution : le Pack Reprise. Le principe est de garantir à l’utilisateur un remboursement de 80 % de la valeur de son achat, et avec très peu de contraintes.

Comment fonctionne le Pack Reprise ?

Le principe est simple : lors de l’achat d’un produit compatible avec le Pack Reprise, vous avez douze mois maximum pour le renvoyer à Rue du Commerce afin de recevoir un bon d’achat représentant 80 % du prix d’achat. Pour repérer les produits compatibles, il suffit de trouver le logo Pack Reprise placé sur les pages des produits. Et ils sont nombreux à pouvoir en bénéficier : smartphones, ordinateurs, électroménager, etc. Même les téléviseurs, lorsque la diagonale d’écran est égale ou inférieure à 55″.

Les conditions du Pack Reprise sont plutôt simples. Pour que le retour d’un produit soit accepté, il doit être en état de fonctionnement, sans casse et avec tous ses accessoires. Les traces d’usures naturelles — comme les microrayures — n’empêchent pas un produit d’être repris. Une fois le produit reçu par Rue du Commerce, le bon d’achat sera délivré dans les deux semaines suivantes. Il est valable trois mois après sa date d’émission sur tous les produits vendus et expédiés par Rue du Commerce.

Une fois que le produit est repris par Rue du Commerce, il est remis en état par un partenaire de l’e-commerçant. Cette seconde vie lui permet d’être redistribué sur le marché en tant que produit reconditionné.

Les meilleurs produits compatibles avec le Pack Reprise

La liste des produits compatibles avec le Pack Reprise est très longue. Nous avons repéré plusieurs dizaines de produits qui valent particulièrement le coup d’être utilisé avec le Pack Reprise, en voici la liste.

