Pour ses 20 ans, Rue du Commerce lance le Pack Reprise. Le principe : sur une large sélection de produits high-tech, il est possible de les renvoyer à Rue du Commerce sous 12 mois et de recevoir 80 % de leur prix d’achat originel sous forme de bons d’achat. Voici quelques exemples

Il y a 20 ans, un petit site de ecommerce ouvrait ses portes virtuelles. Rue du Commerce ne comprenait alors que 5 employés et l’envie de se faire une place parmi les géants du commerce en ligne. 20 ans plus tard, c’est un succès, Rue du Commerce emploie plus de 300 personnes et fait désormais partie des plus grands sites de ecommerce en France.

20 ans, ça se fête. Alors pour remercier ses clients de leur fidélité, Rue du Commerce vient de lancer le Pack Reprise. Le principe est très simple : tous les produits disposant du logo « Pack Reprise » présent sur Rue du Commerce peuvent être renvoyés sous moins d’un an. S’il est encore fonctionnel, Rue du Commerce vous rembourse alors 80 % de son prix d’achat !

Les contraintes sont peu nombreuses. Les produits éligibles au Pack Reprise concernent les produits high-tech et le petit électroménager. Concrètement, cela va de l’iPhone 11 au Dyson V11 en passant par la PS4 Pro ou les derniers MacBook. Le prix des articles doit être compris entre 50 et 4000 euros. La seule contrainte concerne les télévisions, dont la diagonale ne peut pas excéder 55 pouces.

Pour le reste, les produits sont remboursés systématiquement à 80 % de leur prix d’achat neuf, pendant 12 mois. Une fois le produit renvoyé, vous êtes remboursés sous deux semaines sous forme de bon d’achat. Les produits renvoyés sont quant à eux envoyés à un reconditionneur (SPB Services), qui va s’occuper de les revendre sur le marché du reconditionné. Tous les détails, questions et réponses sont disponibles sur cette page.

Ce Pack Reprise est particulièrement intéressant avec certains produits électroniques que l’on est tenté de changer régulièrement. Voici quelques exemples concrets.

Un iPhone 11 Pro à 1159 euros donne droit à 927 euros de bon d’achat

Vous êtes tentés de changer de smartphone tous les ans ? Le Pack Reprise s’allie alors parfaitement avec les dernières générations d’iPhone. Si vous prenez un iPhone 11 Pro à 1159 euros sur Rue du Commerce, il est ainsi possible de l’échanger sous moins d’un an contre un bon d’achat de 927 euros environ. Un prix supérieur au marché de l’occasion et un bon d’achat largement suffisant pour craquer pour un nouveau Galaxy S11 en mars prochain ou anticiper la sortie d’un iPhone 12 en septembre 2020.

Quant à l’iPhone 11 Pro, il n’est nul besoin de vous le présenter. Son écran est parfait, son appareil photo affiche un rendu naturel bluffant et cette année, l’iPhone 11 Pro fait partie des smartphones les plus endurants d’un point de vue autonomie. Une bonne cuvée en quelque sorte.

Un Galaxy Note 10+ à 1099 euros donne droit à 879 euros de bons d’achat

Le Pack Reprise est également parfait pour les smartphones Android récents. Ceux-ci ont en effet tendance à perdre très rapidement de la valeur en quelques mois sur le marché de l’occasion. Acheter un Galaxy Note 10+ à 1099 euros maintenant avec le Pack Reprise, c’est donc la certitude de pouvoir facilement le renvoyer contre 879 euros sous moins de 12 mois.

À titre de comparaison, le Galaxy Note 9, lancé au prix de 1009 euros en 2018 se trouve aujourd’hui aux alentours de 600 euros sur la plupart des sites de ecommerce. Le Pack Reprise sur le Galaxy Note 10+ trouve ici tout son sens. D’autant plus que le téléphone est excellent avec un design épuré et original, un écran magnifique et un capteur photo très performant.

La PS4 Pro à 354 euros donne droit à 283 euros de bons d’achat

La PlayStation 4 est désormais en fin de vie et sera remplacée l’année prochaine par la PS5. Avec sa ludothèque bien garnie et l’arrivée prochaine de titres majeurs (The Last of Us 2, ça vous parle ?) c’est donc pile le bon moment pour en prendre une. Le Pack Reprise de Rue du Commerce permet en effet de l’acheter maintenant 354 euros et de l’échanger contre un bon d’achat de 283 euros l’année prochaine, alors même que son prix sera en chute libre avec l’annonce de la prochaine génération.

La PlayStation 4 Pro est vendue avec une manette et dispose d’un disque dur de 1 To. Vous pouvez même y ajouter un SSD si vous voulez des temps de chargement plus rapides, ils sont aussi compris dans le Pack Reprise !

La trottinette électrique M365 Pro à 499 euros donne droit à 399 euros de bons d’achat

Une trottinette électrique, ça s’use, particulièrement si vous l’utilisez de façon quotidienne. La remplacer tous les ans pour bénéficier d’une batterie un peu plus pêchue est donc un raisonnement plutôt malin. En prenant aujourd’hui la meilleure trottinette électrique du genre, la Xiaomi M365 Pro à 499 euros, il est possible de la remplacer l’année prochaine avec un bon d’achat de 399 euros. Ce qui tombe bien, c’est probablement le prix auquel elle sera vendue dans un an.

Quant à la trottinette en elle-même, elle peut être résumée en quatre points : plus de puissance, plus d’autonomie, plus de confort, plus de sécurité que les modèles précédents. C’est même écrit dans la conclusion de notre test.

