Adobe recrute chez Google pour transformer nos smartphones en Pixel

Coup dur pour la gamme Pixel, l'un des responsables de l'excellent traitement logiciel des photos chez Google a rejoint Adobe pour développer une application appareil photo universel.

En quelques années, Google a réussi à s’imposer comme le champion de la photographie sur smartphone. Malheureusement, sur le haut de gamme, la marque a tendance à ne pas réussir aussi bien tous les autres aspects qui font un smartphone moderne, en particulier l’autonomie. Ce titre de champion, Google ne le doit pas à des modules photos particulièrement complexes. Ici, pas de zoom x100, pas d’ultra grand angle, pas de monochrome ou de mode macro, mais simplement un ou deux capteurs plutôt polyvalents. Tout le talent de Google se cache dans le traitement logiciel qui est fait des photos, l’un des composants clés pour réussir un cliché et qui est souvent négligé par les fabricants.

Le traitement logiciel demande un vrai savoir-faire que seules quelques marques comme Apple ou Google peuvent prétendre détenir aujourd’hui. Un savoir-faire aidé par le stockage d’un très grand nombre de photos sur leurs services de cloud qui permettent d’entrainer facilement les moteurs d’intelligence artificielle élaborés. C’est à ce savoir-faire que le géant de la création Adobe veut s’attaquer.

Adobe a en effet réussi à recruter Marc Levoy, qui était ingénieur chez Google jusqu’au mois de mars 2020. C’est l’information qu’a pu obtenir le journaliste David Imel, et que nous avons pu facilement vérifier avec le profil LinkedIn de l’intéressé.

Holy hell.

Just got word that Marc Levoy, who previously led Computational Photography at Google has just joined @Adobe as a VP and fellow to work on CP initiatives, as well as a "Universal Adobe Camera App" 👀

He'll be working on the Photoshop Camera, research and sensei teams

— David ImeI (@DurvidImel) July 20, 2020