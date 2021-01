Le Xiaomi Mi 10T Pro passe à 1 euro (+ 5 €/mois) avec ce nouveau forfait 5G : comment en profiter ?

À l'occasion des soldes d'hiver, SFR baisse le prix des deux derniers flagship killer de Xiaomi : les Mi 10T et Mi 10T Pro. Ces deux smartphones voient leur prix d'achat passer à 1 euro (après ODR) pour toute souscription au nouveau forfait 5G 100 Go de SFR.

Officialisés depuis septembre dernier, les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro sont deux téléphones haut de gamme à prix accessible. Ils sont également compatibles 5G. Ils profitent donc naturellement des nouveaux forfaits 5G de SFR.

Pour les soldes d’hiver, l’opérateur baisse le prix de ces deux téléphones pour tour toute souscription à ces nouveaux forfaits 5G grâce à une offre de remboursement de 50 euros.

Le Xiaomi Mi 10T passe à 1 euro (+ 3 euros sur 24 mois) avec un forfait 5G 100 Go

Le Xiaomi Mi 10T Pro est à 1 euro (+ 5 euros sur 24 mois) avec un forfait 5G 100 Go

Enfin, les forfaits 5G 150 Go et tout illimité vous permettent également d’obtenir ces deux téléphones à 1 euro, mais sans aucune mensualité supplémentaire.

Deux flagship killer

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro sont tous deux équipés de l’un des processeurs les plus puissants de 2020 : le Snapdragon 865. Que ce soit pour les jeux, la navigation entre les applications ou le traitement photo, ce processeur ne subit aucun ralentissement. Et ce pour encore quelques années.

Ces deux téléphones sont équipés du même excellent écran. Il s’agit d’une dalle LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 144 Hz. Surtout, ces deux écrans sont très agréables à l’œil : la luminosité est élevée, la gestion des couleurs est excellente et un mode permet d’ajuster la colorimétrie selon l’éclairage ambiant.

La batterie de 5000 mAh de ces deux téléphones leur offre une excellente autonomie. Ils sont capables de fonctionner pendant deux jours avec un usage normal. Le chargeur (inclus dans la boîte) de 33 watts permet quant à lui de passer de 10 à 100 % de batterie en une heure seulement.

Enfin ces deux téléphones sont compatibles 5G, mais également Wifi 6. Ils sont donc tout à fait prêts pour les nouvelles normes de communication sans fil.

Quelques différences entre les deux modèles

Pour justifier l’écart de prix entre les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro, il y a quand même quelques différences sur la fiche technique. La principale réside dans l’appareil photo. Le capteur principal du Xiaomi Mi 10T Pro est de 108 mégapixels, tandis que celui du Xiaomi Mi 10T est de 64 mégapixels. Naturellement, le niveau de détails des photos est plus élevé sur la version Pro. Ces deux téléphones partagent néanmoins les mêmes capteurs de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle, et de 5 mégapixels pour la macro.

L’autre différence entre les Xiaomi Mi 10T Pro et Mi 10T se situe au niveau de la capacité de stockage et de la mémoire vive. Le Xiaomi Mi 10T Pro dispose d’une capacité de stockage de 128 ou 256 Go selon la version, ainsi que de 8 Go de mémoire vive. Le Xiaomi Mi 10T est lui cantonné à 128 Go de stockage, avec 6 Go de RAM. Attention, aucun de ces deux téléphones ne prend en charge l’extension de stockage par microSD.

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro au prix d’achat d’un euro

Pour les soldes d’hiver, SFR baisse le prix des deux derniers flagship killer de Xiaomi : le Mi 10T et le Mi 10T Pro. En effet, ils tombent au prix d’achat d’un euro lors de la souscription à un forfait 5G SFR de 100 Go après une offre de remboursement de 50 euros. Il faut également ajouter une mensualité de 5 euros par mois pour le Xiaomi Mi 10T Pro, et de 3 euros pour le Xiaomi Mi 10T, sur une durée de 24 mois.

Le forfait 5G 100 Go de SFR dispose de tout ce que l’on attend d’un bon forfait mobile :

100 Go de données mobiles, que ce soit 5G ou 4G, depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Il est proposé au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros. L’engagement est de 24 mois.