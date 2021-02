Samsung Galaxy S21 : quelles sont les meilleures coques Spigen pour protéger son téléphone ?

Vous voilà avec un Samsung Galaxy S21 flambant neuf ? À moins d’être extrêmement méticuleux ou incroyablement confiant dans votre capacité à ne jamais le lâcher, il y a de fortes chances que vous ayez l’intention de le protéger. Et pour cela, vous pouvez compter sur Spigen qui propose un large éventail de coques pour le Galaxy S21.

Si vous avez déjà recherché des coques de protection pour smartphone sur internet, vous connaissez probablement Spigen. Cette marque coréenne recueille de nombreux avis positifs sur les différentes coques de protection qu’elle propose pour chaque smartphone. Pour ce début d’année 2021, Spigen n’a pas manqué le lancement des Samsung Galaxy S21 puisque la marque propose déjà toute une gamme de protection conçue pour ces téléphones. De la coque discrète et transparente à la protection la plus renforcée, il y en a pour tous les goûts. Elles sont toutes disponibles pour les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, mais également pour de très nombreux smartphones iOS et Android.

Les protections Liquid Crystal et Tough Armor

La coque Liquid Crystal de Spigen est le bon compromis entre résistance et discrétion. Elle a l’avantage d’être plutôt fine et discrète grâce à son design transparent qui vous permet d’admirer le dos de votre téléphone tout en le protégeant. Elle profite également de la technologie Air Cushion, comme de nombreuses coques de la marque. Celle-ci consiste en de petits coussinets d’air placés dans les coins de la coque afin de mieux absorber les chocs lors des chutes. La Liquid Crystal est également conçue dans un matériau souple, ce qui permet de la retirer facilement une fois arrivé chez soi par exemple.

La coque Tough Armor de Spigen est celle qui garantit une protection maximale. En plus de la technologie Air Cushion incrustée dans les coins, le matériau rigide utilisé est particulièrement efficace pour absorber les chocs sur toute la protection. Bon point supplémentaire : une béquille intégrée à la coque permet au téléphone de tenir debout et horizontalement. Pratique pour regarder des vidéos sans avoir à tenir son téléphone.

Les protections Thin Fit et Neo Hybrid

La coque Thin Fit est un grand classique de chez Spigen. Comme son nom l’indique, elle est suffisamment fine et bien découpée pour ne pas entacher la maniabilité du téléphone. Sa discrétion combinée à son design noir mat en fait la coque parfaite pour les personnes qui n’aiment pas en mettre. Néanmoins, cette protection protège parfaitement le dos du téléphone en épousant les capteurs photo et le flash.

Si, même avec une coque, vous avez peur de faire tomber votre téléphone, la référence Neo Hybrid a le revêtement qu’il vous faut. Son dos texturé confère une excellente prise en main, qui facilite la manipulation du téléphone. Côté design, le choix d’un motif à chevrons donne à cette coque un look original mais discret.

La protection Rugged Armor

Enfin, la Rugged Armor est la coque qui propose un haut niveau de protection avec un design le plus discret possible. Sa finition noire mate et les différents empiècements lui confèrent une très bonne prise en main. Les tranches de la coque sont également texturées. Si vous avez souvent les mains glissantes, cette protection permet de tenir votre téléphone bien fermement.

Une découpe précise

Spigen apporte un soin particulier à la découpe de ses coques. Ainsi, en aucun cas la protection ne vient gêner l’utilisation de votre téléphone. Par exemple, les coques Spigen sont conçues pour apporter la plus grande protection possible aux capteurs photo. Elles dépassent légèrement du bloc photo, ce qui vous permet de poser le téléphone sur le dos sans risquer de rayer ces capteurs. Néanmoins, la coque reste invisible lorsque vous capturez des photos avec chacun des trois capteurs. Certaines coques dépassent également de la face avant afin de protéger l’écran.

Les accessoires Spigen

Le constructeur Spigen profite également de son savoir-faire en matière de smartphones pour proposer des accessoires qui ne sont pas des protections. La marque distribue notamment un astucieux chargeur sans fil qui peut s’utiliser dans deux positions différentes : à l’horizontale et à la (presque) verticale. C’est très pratique sur un bureau par exemple, afin d’avoir toujours un œil sur ces nouvelles notifications.

Enfin, la marque a également développé une protection pour les objectifs photo du Samsung Galaxy S21. Elle est adhésive, et se colle simplement à l’emplacement du bloc photo. Le découpage est précis, et n’altère donc pas la qualité des photos. Enfin, cette protection est également compatible avec les coques Spigen, afin de garantir une protection optimale.