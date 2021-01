Le Samsung Galaxy S21 passe à un 1 euro (+8€/mois) grâce à un bonus de reprise et un forfait 5G

Le tout nouveau Samsung Galaxy S21 a de solides arguments pour devenir l’un des smartphones incontournables de l’année 2021. Pour son lancement, Bouygues Telecom le propose à un euro (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 5G de 90 Go et grâce à un bonus de reprise.

Comme chaque début d’année, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium Galaxy S. Cette fois, la firme coréenne s’est basée sur ses solides acquis et en a profité pour peaufiner la recette du déjà très bon Samsung Galaxy S20. Ainsi, l’écran, les capteurs photo ou encore les performances du Samsung Galaxy S21 s’améliorent afin de proposer l’expérience la plus complète possible.

À peine sorti, le Samsung Galaxy S21 est déjà accessible à partir d’un euro chez Bouygues Telecom, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. Comment obtenir ce prix ? Il suffit de souscrire simultanément au forfait Sensation de 90 Go (compatible 5G) et de profiter du bonus de reprise de son ancien smartphone.

Une partie photo encore meilleure

L’an dernier, le Samsung Galaxy S20 avait rattrapé son retard sur la concurrence en proposant une partie photo très complète. Cette année, Samsung soigne encore la photographie en incorporant quelques nouveautés logicielles et matérielles. D’une part, Samsung annonce avoir intégré une nouvelle génération de capteurs photo au sein du Samsung Galaxy S21, dans la configuration suivante :

un capteur principal de 12 mégapixels

un capteur de 64 mégapixels pour le zoom x3 sans perte, ainsi que pour la vidéo 8K et les photos en plein format

un ultra grand-angle de 12 mégapixels

Ces trois capteurs sont joliment intégrés au dos du téléphone. On a l’impression que le bloc photo est une extension qui vient du bord de l’appareil, et c’est du plus bel effet.

D’autre part, Samsung mise aussi sur le logiciel pour vous permettre de prendre de meilleures vidéos ou photos. Par exemple, le mode Single Take introduit l’année dernière s’améliore encore en proposant cette fois des vidéos slow motion. Vous n’avez qu’à activer ce mode devant la scène que vous souhaitez capturer pour que le Samsung Galaxy S21 vous sélectionne les meilleurs extraits photos et vidéos. C’est par exemple très pratique pour immortaliser des souvenirs d’enfants ou d’animaux qui sont généralement difficiles à photographier.

Un mode « Réalisateur » fait également son arrivée. Grâce à celui-ci, lors de la capture d’une vidéo, l’utilisateur est capable de voir une prévisualisation de tous les autres capteurs du téléphone. Cela vous permet de passer d’un capteur à l’autre lorsqu’un plan le mérite, sans avoir à couper l’enregistrement.

Un processeur Exynos à la hauteur

En Europe, Samsung propose ses Galaxy S équipés de processeurs maison Exynos. Traditionnellement, les puces de Samsung étaient en deçà de la concurrence, mais cette année de gros efforts ont été faits.

La nouvelle puce Exynos 2100 qui équipe le Samsung Galaxy S21 est maintenant gravée en 5 nm. Cette finesse de gravure permet d’améliorer les performances mais aussi l’efficience énergétique. La puce va consommer moins d’énergie, et donc prolonger l’endurance du smartphone.

Concrètement, le Samsung Galaxy S21 est extrêmement à l’aise pour les taches gourmandes telles que les jeux 3D. Son processeur lui garantit plusieurs années de fluidité. L’Exynos 2100 apporte aussi de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde. Enfin, les versions 4G et 5G sont de l’histoire ancienne. Désormais, le Samsung Galaxy S21 est disponible dans une seule version, compatible 5G.

Une fiche technique très haut de gamme

Samsung oblige, le reste de la fiche technique est à la hauteur de la réputation de la marque. Elle comporte tout ce que l’on attend d’un smartphone premium :

Un écran OLED de 6,2 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz

Une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide à 25 watts

La nouvelle interface One UI 3.1

8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage par défaut

Le Samsung Galaxy S21 à partir d’un euro chez Bouygues Telecom

Disponible depuis le 29 janvier, le Samsung Galaxy S21 est déjà en promotion chez Bouygues Telecom En effet, grâce à l’offre de remboursement de 70€, le bonus de reprise de votre mobile de 100€, auxquels s’additionne la valeur du mobile repris, son prix passe à un euro seulement, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois, lors de la souscription simultanée à un forfait Sensation de 90 Go. Ce dernier comprend chaque mois :

90 Go de données mobiles en 4G et en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

35 Go de données mobiles à utiliser en Europe, DOM et Suisse

Internet illimité le week-end depuis la France

Une deuxième carte SIM offerte (pour une tablette ou une montre connectée par exemple)

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est proposé au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros ensuite, avec un engagement de 24 mois. Les clients Bbox profitent eux d’une réduction de 7 euros sur ce forfait.