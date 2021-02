Design, photo ou performances : le Samsung Galaxy S21 à de beaux atouts, et il est déjà en promotion

Alors qu'il semblait n'être qu'une petite évolution de son prédécesseur, le Samsung Galaxy S21 est en fait un téléphone particulièrement équilibré et réussi. Pour quelques jours encore, il est possible de l'obtenir à un euro seulement chez Bouygues Telecom.

Le début de chaque année est maintenant un rendez-vous important pour les fans de tech. C’est durant cette période que Samsung dévoile sa nouvelle gamme de smartphones de la série Galaxy S. Cette année, c’est le Samsung Galaxy S21 qui a été révélé et il pourrait être l’un des téléphones les plus importants de l’année. La firme coréenne propose en effet cette année un smartphone haut de gamme affiné, très équilibré et qui corrige les quelques défauts de son prédécesseur. Finalement, c’est le smartphone haut de gamme qui conviendra au plus grand nombre d’utilisateurs.

Jusqu’au 14 février seulement, Bouygues Telecom vous propose d’obtenir le Samsung Galaxy S21 contre un euro seulement, avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Tous les détails de l’offre se trouvent ci-dessous.

Le Samsung Galaxy S21 est déjà disponible à un euro chez Bouygues Telecom

À peine sorti, le Samsung Galaxy S21 profite déjà d’une belle promotion chez Bouygues Telecom jusqu’au 14 février seulement. En effet, en cumulant certaines offres, il est possible de l’obtenir à un euro seulement avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Voici comment en profiter :

Souscrire à un forfait Sensation 90 Go (compatible 5G)

Remplir cette offre de remboursement de 70 euros

Profiter du bonus de reprise de 100 euros pour tout smartphone d’une valeur au moins égale à 98,90 euros, soit un total de 198,90 euros.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom comprend toute la panoplie de l’excellent forfait mobile :

90 Go de données (4G et 5G)

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

35 Go de données à utiliser depuis Europe, les DOM et la Suisse

Internet illimité tous les weekends

Une deuxième carte SIM offerte, pour une tablette ou un routeur par exemple

Cette offre est proposée au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de deux ans. Si vous êtes déjà client Box, ce forfait coûte 7 euros moins chers.

Un processeur enfin à la hauteur

Samsung a maintenant l’habitude de proposer en Europe des smartphones équipés de SoC Exynos, produits directement par la firme coréenne. Mais voilà, depuis maintenant plusieurs années, ces puces Exynos étaient bien moins efficaces que ceux de Qualcomm qui équipent les versions américaines des téléphones Samsung. En 2021, les choses changent et les Samsung Galaxy S21 européens sont enfin équipés de processeurs dignes de la concurrence.

Ainsi, le tout nouvel Exynos 2100 offre des performances excellentes, notamment grâce à une finesse de gravure de 5 nm. Il est adossé à 8 Go de mémoire vive et peut donc faire tourner toutes les applications du moment. Le passage d’une application à l’autre est extrêmement fluide, et vous permet de reprendre votre activité sans avoir à la recharger entièrement. Cette année aussi, ce processeur offre nativement une compatibilité 5G, qu’importe la version. Ce n’était pas le cas avec le Galaxy S20.

Une très bonne autonomie

Samsung a enfin réussi à rendre son flagship endurant. Le Samsung Galaxy S21 est capable de tenir une journée entière avec une utilisation intensive. Sa batterie de 4000 mAh vous permet d’obtenir entre 7 et 8 heures d’écran allumé avec un usage normal. C’est un très bon score.

Pour obtenir ce résultat, Samsung s’appuie sur deux nouveautés. D’une part, le nouveau processeur Exynos 2100 profite d’une meilleure efficacité énergétique. D’autre part, le Samsung Galaxy S21 profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui s’adapte automatiquement au contenu affiché. Par exemple, cela veut dire que l’écran n’ira pas au-dessus des 60 Hz si la vidéo visionnée n’est disponible qu’en 60 images par seconde.

Un design original et réussi

Flagship oblige, Samsung a vraiment soigné le design de son Galaxy S21. L’originalité se situe au niveau des capteurs photo avec un bloc photo enveloppant le coin supérieur gauche. Une attention esthétique qui confère du caractère à ce téléphone. À l’avant, on retrouve un écran AMOLED de 6,2 pouces — excellent au passage — aux fines bordures et avec un poinçon central discret. Enfin, les bords de l’écran sont plats et cela devrait en ravir plus d’un.

Pour son Samsung Galaxy S21, l’entreprise a choisi d’utiliser du plastique pour couvrir le dos de l’appareil. L’effet mat qui y est apporté est du plus bel effet, d’autant que cela accroche moins les traces de doigts. Le choix du plastique a deux avantages. D’une part le téléphone est plus léger : il ne pèse que 169 grammes. D’autre part, les propriétés du plastique lui permettent de mieux résister aux chocs. Le dos du téléphone a ainsi moins de chance d’être fissuré après une chute, contrairement aux appareils en verre.

Une qualité photo au rendez-vous

Ce sont trois capteurs photo que l’on trouve à l’arrière du Samsung Galaxy S21, dans la configuration suivante :

capteur principal de 12 mégapixels

ultra grand-angle de 12 mégapixels

zoom hybride x3 de 64 mégapixels

Au quotidien, le Samsung Galaxy S21 fait preuve d’une belle polyvalence. Les clichés profitent d’un bon piqué et d’une belle colorimétrie. Dans l’ensemble, on retrouve également une bonne cohérence colorimétrique entre les différents capteurs.

Côté logiciel, l’application photo du Samsung Galaxy S21 regorge de fonctionnalités qui vous permettent d’aller un peu plus loin que la simple prise de clichés. Il dispose entre autres d’un mode nuit, d’un outil pour créer des GIF ou encore le nouveau mode réalisateur. Ce dernier, lors de la capture d’une vidéo, permet de prévisualiser le rendu des deux capteurs qui ne sont pas utilisés. Grâce à cela, vous pouvez passer d’une optique à l’autre en sachant à l’avance ce que donnera le plan, et sans interrompe l’enregistrement.