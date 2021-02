70 euros de remise immédiate sur le Redmi Note 9 Pro : le champion de l’autonomie est toujours plus accessible

Avec un prix de lancement proche des 300 euros, le Redmi Note 9 Pro était "juste" un bon rapport qualité-prix. Avec cette remise immédiate de 70 euros sur la boutique de RED by SFR, il en devient un excellent.

Contrairement aux vins, les smartphones ne se bonifient pas avec l’âge. Sauf peut-être le Redmi Note 9 Pro qui, 8 mois après son lancement, reste l’un des téléphones les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix de la gamme Note 9 de Xiaomi. C’est encore plus le cas avec la nouvelle réduction que vient de mettre en place RED.

Vendu habituellement 300 euros dans sa version 128 Go, le Redmi Note 9 Pro voit son prix dégringoler à 229 euros via une remise immédiate de 70 euros. Une promotion valable aussi bien pour les abonnés de RED que pour celles et eux qui sont chez un autre opérateur, et sans avoir besoin de prendre un forfait ou de s’engager à quoi que ce soit.

Le Redmi Note 9 Pro : un téléphone toujours performant en 2021

Le Redmi Note 9 Pro est une version améliorée du Redmi Note 9 classique et reste à l’heure actuelle un smartphone de milieu de gamme très équilibré. Il embarque ainsi une dalle IPS LCD de 6,7 pouces, à la définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Sa surface d’affichage bénéficie de la disparition de l’encoche classique, au profit d’une bulle centrée en haut de l’écran. Quelques réglages dans les paramètres permettent à l’écran de délivrer une colorimétrie satisfaisante pour cette gamme de prix.

Au dos se trouve un module de 4 capteurs, dont le capteur principal de 64 mégapixels (contre 48 sur les deux autres modèles de la gamme) offre une très bonne polyvalence en photo. Les clichés en basse luminosité profitent d’un mode nuit efficace, et affichent un niveau de détail très correct pour cette gamme de prix. De même, les portraits sont réussis, là encore grâce à l’intervention d’un mode dédié bien pensé.

Pour ce qui est de la fiche technique pure, sa puce Snapdragon 720G, les 6 Go de mémoire vive ainsi que les 128 Go de stockage permettent au Redmi Note 9 Pro de faire face aux usages classiques d’un smartphone, à condition de ne pas abuser de jeux gourmands en 3D. Le smartphone possède également une prise jack.

Enfin, une batterie de 5 020 mAh s’occupe d’alimenter le tout. Celle-ci offre une autonomie solide au téléphone qui peut tenir deux jours à usage normal. Sans oublier la compatibilité avec la charge rapide qui permet au Redmi Note 9 Pro de récupérer son énergie en à peine une heure. Pour 229 euros, il est difficile aujourd’hui de trouver un meilleur rapport qualité-performances-prix.

De nombreux smartphones sont en promotion chez RED

Si le Redmi Note 9 Pro bénéficie d’une promotion immédiate de 70 euros chez RED, ce qui fait tomber son prix à 229 euros, la boutique de smartphones de RED propose également d’autres appareils en promotion. Cette boutique propose régulièrement des prix bas sur les meilleurs smartphones du moment et permet surtout de les acheter nus, sans forcer à prendre un forfait mobile.

Le Google Pixel 4a 5G à 479 euros

Le Google Pixel 4a 5G, par exemple, est proposé au prix de 479 euros, contre 499 euros en temps normal. Ce qui rend ce photophone milieu de gamme d’autant plus intéressant. Car à l’instar du Google Pixel 5, le Pixel 4a 5G est un cador de la photographie. Au dos de ces deux téléphones se trouve en effet le même module photo, équipé de deux capteurs (12 et 16 mégapixels). Il suffit d’aller regarder les photos prises pendant son test pour se convaincre de sa qualité.

Les photos sont nettes, détaillées, avec un excellent rendu colorimétrique. Le Google Pixel 4a 5G s’en sort aussi bien en pleine journée que la nuit, grâce à son mode Night Sight qui sublime notamment les portraits nocturnes.

Le Xiaomi Mi 10T Lite à 299 euros

Plus abordable, tout en étant compatible avec la 5G, le Xiaomi Mi 10T Lite bénéficie lui aussi d’une baisse de prix chez RED. En effet, une remise immédiate de 30 euros fait chuter son prix à 299 euros.

Ne vous laissez pas leurrer par la mention “Lite” de son nom : le Mi 10T Lite est propulsé par le Snapdragon 750G associé à 6 Go de RAM. Cette configuration est compatible avec le réseau 5G, ainsi que la norme Wi-Fi 6 (sans oublier le NFC et le Bluetooth). S’il ne reprend pas le capteur 108 mégapixels de ses aînés, le Mi 10T Lite offre tout de même une belle polyvalence avec ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Son imposante batterie de 4 820 mAh, lui permet de tenir deux jours d’affilés à usage normal, tout en étant compatible avec la charge rapide 33W.